Dětské tábory v Olomouckém kraji se setkávají se zájmem, ceny se příliš nemění

S velkým zájmem rodičů i dětí se i letos setkávají organizátoři dětských táborů v Olomouckém kraji. Řada pobytů je už vyprodaná, například v Olomouci byl tradičně největší zájem o příměstský tábor v zoo. Ceny zůstávají zhruba stejné nebo narostly řádově o stokoruny, za týdenní pobyt rodiče zaplatí kolem 5000 korun, za příměstský tábor do 3000 korun, zjistila ČTK. Kvůli neplánovanému zkrácení školního roku musela řada organizátorů na poslední chvíli improvizovat.
Například DDM Olomouc připravil 45 táborů, z toho 13 pobytových. "Průměrná délka pobytového táboru je sedm dní, nejdelší má 12 dní. V tuto chvíli evidujeme téměř 1000 přihlášek a zhruba polovina táborů je již plně obsazena. Volných míst zbývá zhruba 250," řekl ČTK mluvčí domu Radek Ježowicz. Novinkami jsou pobytové tábory zaměřené na šachy, kytary nebo deskové hry. Nabídku příměstských táborů rozšířil Muzikálový svět a tábor zaměřený na angličtinu, doplnil Ježowicz.
Rychle obsazené bývají podle něj tradičně příměstský tábor v zoo nebo výtvarné tábory. "Ceny zůstaly v podobné výši jako v loňském roce - příměstský tábor stojí zhruba 2600 korun, u pobytových táborů cena vychází na 5000 korun," dodal mluvčí domu.
Velký zájem o pobytové i příměstské tábory potvrzují i v Jeseníku, děti tam poputují hlavně do hor. "Na letošní prázdniny jsme si pro děti připravili 15 táborů, z toho dva pobytové a novinkou je putovní tábor Horský puťák, kde děti projdou hlavní hřeben Jeseníků z Branné až na Praděd. Jeden pobytový tábor chystáme v Rychlebských horách s názvem Tajemství Rychlebských hor a druhý ve Frenštátě pod Radhoštěm," uvedla ředitelka Střediska volného času Duha Jeseník Zdeňka Pěkná.
Z příměstských táborů jsou v nabídce například tábory tematické jako Zootropolis či Cesta do Středozemě, o které byl velký zájem především u mladších dětí. Novinkou jsou tři příměstské tábory v Javorníku. Ceny jsou stejné jako loni, příměstské vyjdou od 2100 do do 2900 korun, průměrná cena sedmidenního pobytového tábora je 5500 korun.
Přerovská Dlažka má letos v nabídce 26 hravých, sportovních či turistických táborů, z toho 16 pobytových po celé Moravě, ale i na Vysočině či v Jizerských horách. "Loni jsme měli celkem 993 účastníků a letos chceme 1000," řekl ČTK předseda klubu Jaroslav Biolek s tím, že už se přihlásilo více než 700 účastníků. Největší zájem je o tábory rodičů s dětmi, čtyři z nich jsou již zaplněny, u některých to trvalo necelou půlhodinu. "Cenově se držíme v rozumných mezích. Proti loňsku je posun o deset až 15 procent nahoru," doplnil Biolek.
Rychlé obsazení některých táborů hlásí i DDM Magnet Mohelnice, který má v nabídce 15 příměstských táborů. "Zájem rodičů je i letos velký, například tábor Akčňáci zaměřený na bunkry a kajaky byl bleskově obsazen, ale volná místa ještě nabízíme na tematických novinkách, jako jsou Vědecká dobrodružství s návštěvou Pevnosti poznání nebo chovatelský tábor v Úsově," uvedla zástupkyně domu Miroslava Sedláčková Neoralová. Cena všech turnusů vyjde na 2900 korun, což je oproti loňsku nárůst o stokoruny.
Kvůli nečekanému zkrácení školního roku na pátek 26. června oproti úterý 30. červnu museli pořadatelé letos improvizovat. "Jediný tábor, který nám začíná 1. července, je pobyt Divoký západ. S vedoucími jsme se domluvili, že nabídneme přihlášeným rodičům možnost začít už od pondělí a skončit tábor o dva dny dříve. Vzhledem k tomu, že nyní bude celý první týden prázdninový, je možné že do nabídky přidáme ještě nějaké příměstské tábory v tomto týdnu," podotkl Ježowicz za DDM Olomouc. Za nepochopitelný krok označil změny Jaroslav Biolek z Dlažky, poukazuje na to, že se od daného školního roku odvíjely plány škol, rodičů i organizátorů táborů. "Organizátoři prázdninových akcí plánují tábory i využití základen v drtivé většině koncem předcházejícího kalendářního roku. Změnit to tři měsíce před prázdninami? Dost těžké," povzdechl si Biolek.