„Zdravotní stav zakladatele skupiny Redstone Richarda Morávka se v posledních týdnech zlepšuje. Po vážném úrazu a operaci ve Španělsku a následném převozu do Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) byl jeho stav stabilizovaný,“ uvedl dnes na dotaz iDNES.cz mluvčí skupiny Redstone Michal Folta.
Podle něj se Morávkova rekonvalescence vyvíjí rychleji, než signalizovaly původní předpoklady. „Nadále však zůstává v péči lékařů FNOL a je potřeba počítat s tím, že půjde o delší proces,“ doplnil.
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Developer Morávek zůstává po nehodě v nemocnici, už je v péči českých specialistů
Přestože Morávek zůstává v nemocnici, skupina Redstone nadále funguje v běžném režimu. „Řízení i každodenní provozní fungování skupiny je plně zajištěno díky profesionálnímu týmu, práce na projektech pokračuje standardním způsobem,“ uzavřel Folta.
Richard Morávek je spolumajitelem developerské skupiny Redstone a jednou z nejvýraznějších podnikatelských osobností Olomouckého kraje. Jeho jméno je spojeno s Galerií Šantovka, projekty Šantovka District, Šantovka Tower a Nová Velkomoravská, stejně jako s kancelářským komplexem Envelopa Office Center nebo obchodním centrem Olympia Olomouc.
Mimo region skupina realizuje například projekt Galerie Pernerka v Pardubicích nedaleko hlavního nádraží a spravuje nemovitosti v Praze, Pardubicích a dalších městech.