„Mám za sebou neúspěšnou transplantaci, 14 let s transplantovanou ledvinou a poté opět návrat na dialýzu. Postihly mě dva průšvihy a operace mozku, vlastně je zázrak, že žiju. I když mám zničené klouby, šlachy i cévy, mám pořád krásný život,“ svěřil se Jurenka, který je nyní v péči olomouckého dialyzačního střediska B. Braun Avitum.
Vybral si ho sám, i když to pro něj znamenalo třikrát týdně dojíždět sto kilometrů. „Před deseti lety jsem si udělal opravdu poctivou rešerši a vyšlo mi z ní jako nejlepší místo pro dialýzu,“ vysvětlil.
Zmíněné středisko nyní představilo nové moderní prostory na třídě Kosmonautů v budově BEA, jež pro pacienty znamenají větší komfort i rozšíření kapacity dialyzační i ambulantní péče.
Problémy s ledvinami začal mít Jurenka již ve 14 letech. Prodělal akutní zánět ledvin, který postupně přešel do chronického onemocnění. Následující roky strávil pod pravidelným dohledem nefrologů a ve 24 letech poprvé nastoupil na dialýzu. Od té doby se léčba stala součástí jeho života.
Naději přinesly transplantace, první pokus v 26 letech však nebyl úspěšný. Druhá o rok později transplantovaná ledvina fungovala 14 let. Po těžké chřipce však začala selhávat a na prahu čtyřicítky se Stanislav opět ocitl na dialýze. A další transplantace již nebyla možná.
Dvě a půl hodiny pětkrát týdně
Dnes je pacientovi 59 let a za sebou má v součtu téměř 21 let dialyzační léčby. Rozhodnutí dialyzovat se sám v pohodlí domova přišlo před dvěma lety. „Cítil jsem, že potřebuju změnu, že už si po těch letech potřebuji od zdravotnického prostředí odpočinout,“ nastínil.
Po dvou dekádách už má pocit, že léčbě opravdu rozumí. „Domácí dialýza mi dává obrovský komfort – jsem ve svém prostředí, mám po ruce všechno, co potřebuji, a můžu se rozhodnout prakticky z hodiny na hodinu, kdy dialýzu provedu,“ popsal Jurenka.
|
Komfort i zdravotní benefity. Přibývá lidí, kteří si dělají dialýzu sami doma
Zatímco ve středisku se dialyzoval třikrát týdně a celá procedura trvala čtyři hodiny, navíc s nutností cestovat, nyní mu stačí dvě a půl hodiny pětkrát týdně. Dříve také nesměl vůbec pít a v létě, kdy měl obrovskou žízeň, mohl vycucat jen kostku ledu. Nyní už se může v klidu napít i vydatněji najíst.
Stanislav však přiznává, že bez své manželky Lindy, jež se na terapii aktivně podílí, by to nezvládl. Sám má totiž kvůli zdravotním komplikacím potíže s jemnou motorikou a některé úkony proto dokončuje právě ona.
„Je to zásah do našeho režimu, protože několik hodin denně musíme být doma. Beru to ale jako samozřejmost. Vidím, jak mu domácí dialýza pomohla, a to je pro mě nejdůležitější,“ shrnula manželka.
|
18. června 2024
Zdravotní stav pacienta je ovlivněn i dalšími komplikacemi spojenými s dlouhodobou léčbou. Prodělal například krvácení do mozku i následnou infekci, potýká se s neuropatií rukou a problémy s klouby, jež souvisejí s dlouhodobou medikací a imunosupresivní léčbou po transplantaci.
Přesto zůstává aktivní a optimistický. Původně provozoval restaurace, bary a hudební kluby, dnes je v invalidním důchodu. Se svým oborem nicméně zůstává alespoň částečně v kontaktu.
Plný kufr materiálu, ale Chorvatsko jsme zvládli
Velkou výhodou domácí dialýzy je podle Jurenky i možnost cestování. Přestože vše vyžaduje pečlivé plánování a logistiku, podařilo se mu absolvovat už dva pobyty v Chorvatsku.
„Kufr byl plný materiálu, ale stálo to za to. Člověk má pocit, že ho nemoc nemusí úplně omezovat,“ pochvaluje si.
|
Sestra mi darovala kus sebe. Selhávaly jí ledviny, novou získala od dvojčete
Podle primářky dialyzačního střediska B. Braun Avitum Marie Mariky Goluchové patří Stanislav mezi pacienty, u nichž domácí hemodialýza přináší velmi dobré výsledky.
„Je mimořádně motivovaný a aktivní. Jeho laboratorní výsledky jsou dlouhodobě velmi dobré a je vidět, že léčbě rozumí a přistupuje k ní zodpovědně. Domácí dialýza mu umožňuje stabilní terapii s výbornou tolerancí a zároveň zachování co nejvyšší kvality života,“ předestřela s tím, že pacient i nadále jezdí přibližně jednou měsíčně na kontrolní vyšetření do Olomouce.
Prostory přinesly zvýšení kapacity i lepší zázemí
Díky novému modernímu zázemí dialyzační středisko rozšířilo počet lůžek o dvě na současných 14. Součástí je rovněž kompletně prosklený izolační box se dvěma křesly a vlastním pracovním zázemím pro personál.
„Každý pacient má při dialýze nově svou vlastní televizi se sluchátky. Zlepšil se také světelný komfort s možností regulace intenzity osvitu i tepelný komfort díky chytrému řízení ventilace a klimatizace. Prostor je klidnější, vzdušnější a příjemnější,“ popsala Goluchová.
|
Onemocnění ledvin je světově horší epidemie než cukrovka, varuje nefrolog
Součástí nového pracoviště jsou také odborné ambulance, k dispozici jsou experti různých specializací od nefrologická a urologické přes chirurgickou či na hojení ran až po stomickou a nutriční.
Díky rozšíření kapacit a posílení odborných týmů mohou ambulance přijímat nové pacienty, čímž zkracují čekací lhůty na vyšetření a léčbu v regionu. Nefrologická ambulance dlouhodobě pečuje přibližně o 300 lidí.
„Díky spolupráci s dalšími poskytovateli péče v budově mají pacienti k dispozici širší spektrum zdravotních služeb na jednom místě a můžeme jim zajistit bezpečnou a plynule navazující péči i v případě složitějších zdravotních stavů,“ vyzdvihl jednatel společnosti B. Braun Avitum Martin Kuncek.
|
9. března 2023