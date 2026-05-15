Největší multižánrová přehlídka v Česku přinese celkem 60 akcí a nese motto Solidarita. Kromě silných příběhů současných i historických hrdinů a hrdinek festival vzdá hold i Václavu Havlovi.
„Každý rok se snažíme prostřednictvím umělecky naléhavých výpovědí i výrazných tvůrčích gest komentovat realitu, v níž žijeme, a upozorňovat na palčivé problémy, které je třeba vnímat a s empatií řešit. Přejeme si, aby byla 29. Divadelní Flora oslavou solidarity, a chceme, aby její étos prostupoval většinou festivalových událostí,“ uvedl ředitel přehlídky Petr Nerušil.
„S respektem k jeho osobnosti věnujeme letošní festival památce dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla,“ doplnil.
Program zahrnující činoherní i taneční inscenace, hudební divadlo, rodinná představení, koncerty či desítky besed odstartuje dnes večer v olomouckém S-klubu performancí Come Back Again. Na Hanou ji přiveze Rakušanka Doris Uhlich, která je jednou z nejoriginálnějších postav evropského tance. Představí se v duetu s bývalou primabalerínou vídeňské Státní opery Susanne Kirnbauer.
„Nekompromisní choreografka na Floru přijede po třech letech. Její performance pojednává o odvaze čelit vlastní tělesné biografii a vydat se i v pokročilém věku po neznámých stezkách,“ přiblížila mluvčí Divadelní Flory Daniela Hekelová.
Inspirace biografií Donalda Trumpa
O exkluzivní oficiální zahájení se potřetí za sebou postará mezinárodní ansámbl Schauspielhaus Bochum, s nímž se na festival vrací – rok po úspěšné návštěvě s německojazyčnou Inscenací roku Útok psím lejnem – nizozemský režisér Walter Bart.
„Inscenace Jak udělat deal se noří do myšlenkového světa nejmocnějšího a zároveň nejkontroverznějšího muže současnosti Donalda Trumpa, jenž se z realitního magnáta a moderátora reality show vypracoval na lídra nacionalistického hnutí Make America Great Again a byl dvakrát zvolen prezidentem USA,“ shrnula Hekelová.
Koprodukci bochumské činohry s vlámsko-nizozemským divadelním kolektivem Wunderbaum uvede festival v sobotu jako horkou novinku a jen čtyři týdny po ostře sledované německé premiéře.
Neotřelé téma pak přinese inscenace Between the River and the Sea od Maxim Gorki Theater Berlin. Berlínský herec Yousef Sweid se v režii Isabelly Sedlak pokouší odpovědět na zdánlivě jednoduchou otázku: Co znamená narodit se v Izraeli do palestinské rodiny? V autofikčním stand-upu se Sweid ve vzpomínkách vrací do dětství prožitého v Haifě a ve vyprávění pokračuje až do období svého nynějšího angažmá v německé metropoli. Život mezi různými kulturami, perspektivami i realitami přitom popisuje s velkou dávkou humoru a laskavosti.
„Na Floru se v Izraeli narozený a v Německu působící Palestinec vrací devět let po úspěšném festivalovém vystoupení s MGT Berlin,“ upozornila mluvčí olomouckého festivalu.
Ambiciózní Zlaté město a Oidipus Utopia
Českou činohru bude na akci zastupovat pražské Divadlo Na zábradlí, Dejvické divadlo, Divadlo v Dlouhé nebo Činoherní studio Ústí nad Labem, představí se rovněž olomoucké soubory.
„Flora v posledních letech nabízela prostor dvěma výrazným režijním osobnostem, jejichž tvorbou se potřeba solidarity prolíná jako ústřední téma – Ivanu Burajovi a Michalu Hábovi. Na programu 29. Divadelní Flory proto nechybí inscenace Zlaté město a Oidipus Utopia – ambiciózní projekty, s nimiž oba razantně vstoupili do první sezony v nových rolích uměleckých šéfů v pražském Divadle v Dlouhé a ústeckém Činoherním studiu. Oba tituly budou k vidění na jevišti Moravského divadla,“ přiblížila Hekelová.
Muž, jenž nemůže přestat tančit
Návštěvníci se mohou těšit i na tanečně působivé performance. Mezi takové patří Dance Is Not for Us inspirovaná historií Bejrútu v podání libanonského tvůrce Omara Rajeha.
„Na Floře vystoupí také britský tanečník Adam Russell-Jones, který žije dlouhodobě v Německu. Jeho nespoutaná jevištní extáze Release the Hounds je inspirovaná vyčerpávajícími tanečními maratony z časů Velké hospodářské krize,“ přiblížil Nerušil.
Někdejší sólista elitních baletních souborů Russell-Jones v sóle přetavil svou negativní zkušenost s nadprodukcí a se soustavným tlakem na výkon v radikální gesto.
„Umělec formou otevřené fyzické básně vyjevuje spektákl muže, jenž nemůže přestat tančit,“ dodala mluvčí. Na festivalu předvede svůj um též oceňovaná česká tanečnice Tereza Ondrová.
Za pozornost stojí i další bod programu vycházející z inovativního textu Blutbuch, který si vysloužil punc literární senzace, neboť získal řadu ocenění na německé a švýcarské umělecké scéně. Jde o adaptaci tohoto knižního debutu, jenž „otřásá předsudky i jistotami“ a který těsně po vydání katapultoval Kim de l’Horizon do pozice ikony současné queer literatury.
Německý režisér Sebastian Schug zmíněnou Knihu krve přetvořil do podoby strhující one woman show své krajanky Lucie Kotikové – mladé herečky, jež si suverénně pohrává s poetickým jazykem románu, intenzivními emocemi i s dialogem s publikem.
„Za svůj brilantní výkon získala status Herecký talent roku,“ vyzdvihla Hekelová.
Sugestivní divadelní adaptace je momentálně repertoárovým hitem Bühnen Bern. Historicky prvním olomouckým představením této švýcarské scény 29. Divadelní Flora v neděli 24. května vyvrcholí.