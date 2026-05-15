Přehlídka láká na špičkové umělce. Divadelní Flora vzdá hold Havlovi

Lenka Muzikantová
  12:02aktualizováno  12:02
Věhlasné Maxim Gorki Theater Berlin, švýcarská scéna Bühnen Bern nebo německý soubor Schauspielhaus Bochum, který se s inscenací Jak udělat deal od nizozemského režiséra Waltera Barta postará o exkluzivní sobotní zahájení festivalu. Velkolepou nejen divadelní show slibuje nadcházející 29. ročník Divadelní Flory Olomouc, jenž startuje v pátek a potrvá do příští neděle.
Představení Oidipus Utopia Činoherního studia Ústí nad Labem a Lachende Bestien je na programu Divadelní Flory 2026 příští sobotu v Moravském divadle. | foto: Patrik Borecký

Divadelní Flora 2026 má na programu i inscenaci Zlaté město o zrodu fašismu z...
Divadelní Flora 2026 má na programu i sólové taneční představení Release the...
Největší multižánrová přehlídka v Česku přinese celkem 60 akcí a nese motto Solidarita. Kromě silných příběhů současných i historických hrdinů a hrdinek festival vzdá hold i Václavu Havlovi.

„Každý rok se snažíme prostřednictvím umělecky naléhavých výpovědí i výrazných tvůrčích gest komentovat realitu, v níž žijeme, a upozorňovat na palčivé problémy, které je třeba vnímat a s empatií řešit. Přejeme si, aby byla 29. Divadelní Flora oslavou solidarity, a chceme, aby její étos prostupoval většinou festivalových událostí,“ uvedl ředitel přehlídky Petr Nerušil.

„S respektem k jeho osobnosti věnujeme letošní festival památce dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla,“ doplnil.

Program zahrnující činoherní i taneční inscenace, hudební divadlo, rodinná představení, koncerty či desítky besed odstartuje dnes večer v olomouckém S-klubu performancí Come Back Again. Na Hanou ji přiveze Rakušanka Doris Uhlich, která je jednou z nejoriginálnějších postav evropského tance. Představí se v duetu s bývalou primabalerínou vídeňské Státní opery Susanne Kirnbauer.

„Nekompromisní choreografka na Floru přijede po třech letech. Její performance pojednává o odvaze čelit vlastní tělesné biografii a vydat se i v pokročilém věku po neznámých stezkách,“ přiblížila mluvčí Divadelní Flory Daniela Hekelová.

Inspirace biografií Donalda Trumpa

O exkluzivní oficiální zahájení se potřetí za sebou postará mezinárodní ansámbl Schauspielhaus Bochum, s nímž se na festival vrací – rok po úspěšné návštěvě s německojazyčnou Inscenací roku Útok psím lejnem – nizozemský režisér Walter Bart.

„Inscenace Jak udělat deal se noří do myšlenkového světa nejmocnějšího a zároveň nejkontroverznějšího muže současnosti Donalda Trumpa, jenž se z realitního magnáta a moderátora reality show vypracoval na lídra nacionalistického hnutí Make America Great Again a byl dvakrát zvolen prezidentem USA,“ shrnula Hekelová.

Koprodukci bochumské činohry s vlámsko-nizozemským divadelním kolektivem Wunderbaum uvede festival v sobotu jako horkou novinku a jen čtyři týdny po ostře sledované německé premiéře.

Neotřelé téma pak přinese inscenace Between the River and the Sea od Maxim Gorki Theater Berlin. Berlínský herec Yousef Sweid se v režii Isabelly Sedlak pokouší odpovědět na zdánlivě jednoduchou otázku: Co znamená narodit se v Izraeli do palestinské rodiny? V autofikčním stand-upu se Sweid ve vzpomínkách vrací do dětství prožitého v Haifě a ve vyprávění pokračuje až do období svého nynějšího angažmá v německé metropoli. Život mezi různými kulturami, perspektivami i realitami přitom popisuje s velkou dávkou humoru a laskavosti.

„Na Floru se v Izraeli narozený a v Německu působící Palestinec vrací devět let po úspěšném festivalovém vystoupení s MGT Berlin,“ upozornila mluvčí olomouckého festivalu.

Ambiciózní Zlaté město a Oidipus Utopia

Českou činohru bude na akci zastupovat pražské Divadlo Na zábradlí, Dejvické divadlo, Divadlo v Dlouhé nebo Činoherní studio Ústí nad Labem, představí se rovněž olomoucké soubory.

„Flora v posledních letech nabízela prostor dvěma výrazným režijním osobnostem, jejichž tvorbou se potřeba solidarity prolíná jako ústřední téma – Ivanu Burajovi a Michalu Hábovi. Na programu 29. Divadelní Flory proto nechybí inscenace Zlaté město a Oidipus Utopia – ambiciózní projekty, s nimiž oba razantně vstoupili do první sezony v nových rolích uměleckých šéfů v pražském Divadle v Dlouhé a ústeckém Činoherním studiu. Oba tituly budou k vidění na jevišti Moravského divadla,“ přiblížila Hekelová.

Muž, jenž nemůže přestat tančit

Návštěvníci se mohou těšit i na tanečně působivé performance. Mezi takové patří Dance Is Not for Us inspirovaná historií Bejrútu v podání libanonského tvůrce Omara Rajeha.

„Na Floře vystoupí také britský tanečník Adam Russell-Jones, který žije dlouhodobě v Německu. Jeho nespoutaná jevištní extáze Release the Hounds je inspirovaná vyčerpávajícími tanečními maratony z časů Velké hospodářské krize,“ přiblížil Nerušil.

Někdejší sólista elitních baletních souborů Russell-Jones v sóle přetavil svou negativní zkušenost s nadprodukcí a se soustavným tlakem na výkon v radikální gesto.

„Umělec formou otevřené fyzické básně vyjevuje spektákl muže, jenž nemůže přestat tančit,“ dodala mluvčí. Na festivalu předvede svůj um též oceňovaná česká tanečnice Tereza Ondrová.

Za pozornost stojí i další bod programu vycházející z inovativního textu Blutbuch, který si vysloužil punc literární senzace, neboť získal řadu ocenění na německé a švýcarské umělecké scéně. Jde o adaptaci tohoto knižního debutu, jenž „otřásá předsudky i jistotami“ a který těsně po vydání katapultoval Kim de l’Horizon do pozice ikony současné queer literatury.

Německý režisér Sebastian Schug zmíněnou Knihu krve přetvořil do podoby strhující one woman show své krajanky Lucie Kotikové – mladé herečky, jež si suverénně pohrává s poetickým jazykem románu, intenzivními emocemi i s dialogem s publikem.

„Za svůj brilantní výkon získala status Herecký talent roku,“ vyzdvihla Hekelová.

Sugestivní divadelní adaptace je momentálně repertoárovým hitem Bühnen Bern. Historicky prvním olomouckým představením této švýcarské scény 29. Divadelní Flora v neděli 24. května vyvrcholí.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi se střetnou s Dánskem, Švédsko vyzve favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 startuje nabitým programem a hned první hrací den nabídne několik atraktivních duelů. Českou reprezentaci čeká večerní vstup do turnaje proti Dánsku, fanoušci se ale...

15. května 2026  13:54

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Desítky let zůstávalo místo po zničené Velké synagoze v Brně prázdné a tiché. Nyní archeologové odkryli její základy a prostor na nároží Přízovy a Spálené ulice znovu ožil židovskými modlitbami i...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Svitavská nemocnice projde modernizací za miliardu, pacienty čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Rozetapizovaná stavba skončí v...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

