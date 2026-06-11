Divadlo nacucky! uvede novou interpretaci Orfea a Eurydiky v režii Jana Friče

Olomoucké Divadlo nacucky! uvede tuto sobotu v předpremiéře novou inscenaci Orfeus a Eurydika v režii Jana Friče. Komorní scénické dílo na pomezí hudebního divadla, performance a experimentální instalace přepisuje slavný antický mýtus do současného světa pomocí psychické bolesti, ztráty a touhy vrátit zpět to, co už zmizelo, sdělili ČTK zástupci divadla. Premiéra inscenace se uskuteční 19. června na mezinárodním festivalu REGIONY v Hradci Králové.
"Opera je tradicí silných a bohatých, ale také výjimečný způsob tkaní divadelního času, který patří i do malého divadla. Může být zdrojem vzájemnosti, setkání a prostupnosti, proto patří tak velký žánr i do nezávislého divadla, s profesionálními operními pěvkyněmi i amatérským sborem seniorů, v několika jazycích zároveň," uvedl režisér Frič.
Orfeus a Eurydika Divadla nacucky! je podle zástupců divadla autorskou, performativní adaptací klasického mýtu, která staví na tradiční operní formě. Výsledná inscenace je komorním scénickým dílem mezi hudebním divadlem, performancí a experimentální inscenací. Mytický příběh o sestupu do podsvětí se v novém nastudování proměňuje v hypnotickou scénickou krajinu, ve které se potkává operní zpěv, elektronický zvuk, performance i obrazová stylizace inspirovaná barokem.
Inscenace otevírá podle zástupců divadla témata, která jsou pro současnou společnost často tabu. "Jsou jimi smrt, truchlení, psychické vyčerpání nebo náročnost péče o druhé. Antický mýtus zde neslouží jako historická dekorace, ale jako nástroj pro pojmenování zkušeností, které zůstávají i dnes překvapivě blízké. Orfeův sestup do podsvětí se proměňuje v cestu člověka, který prochází ztrátou a hledá možnost návratu zpět do života," uvedla mluvčí divadla Kristýna Sudková.
Vedle hudební a performativní složky pracuje inscenace také s výraznou vizuální stylizací. Hudební úpravu převzal hudebník Jakub Kudláč a úlohu Orfea a Eurydiky přijaly operní pěvkyně Jana Vondrů a Kateřina Škárová, Amora Michal Noga. Podle umělecké šéfky divadla Silvie Vollmann jde poprvé o mezigenerační projekt; do inscenace se totiž zapojí i část amatérského seniorského souboru Studia SEN.
Jan Frič, divadelní režisér a pedagog, působící v činohře i experimentálním divadle, patří k výrazným tvůrcům současné české režijní scény. Režie inscenace Orfea a Eurydiky je pro něj zároveň osobním návratem. V Divadle nacucky! působil krátce po vysoké škole v letech 2009 a 2012.