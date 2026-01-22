Evita v rockové úpravě dojme Olomouc, divadlo připravilo velkolepé představení

Rostislav Hányš
  13:02aktualizováno  13:02
Nevšední zážitek čeká milovníky muzikálu v olomouckém divadle. V pátek se v premiéře představí rocková opera Evita, která je často nazývána muzikálem muzikálů. V jeden okamžik se na jevišti objeví více než padesát lidí, scénu osvětlí 64 speciálně programovatelných LED světel a Evita se divákům představí v devíti různých převlecích.

Světoznámý muzikál odkrývá příběh ženy, která ovlivnila dějiny celé Argentiny a která byla stejně tak zbožňovaná, jako nenáviděná. Evitu v olomouckém podání režíruje Marek David.

Rocková opera Evita světoznámé autorské dvojice Andrew Lloyd Webber – Tim Rice patří k nejvýraznějším titulům moderního hudebního divadla. Sleduje dramatický životní příběh Evy Perónové, ženy, která se z chudých poměrů vypracovala až na post první dámy Argentiny. Stala se jednou z nejikoničtějších a zároveň nejrozporuplnějších osobností 20. století.

Moravské divadlo připravilo muzikál Evita.
Moravské divadlo připravilo muzikál Evita.
Moravské divadlo připravilo muzikál Evita.
Moravské divadlo připravilo muzikál Evita.
4 fotografie

„Možná je to trošku klišé, ale řekl bych, že Evita je určená úplně pro všechny. Pro ty, kteří mají rádi silný příběh, velkou show, a hlavně pro ty, kteří se chtějí bavit plnohodnotným divadelním zážitkem,“ uvedl Marek David, režisér muzikálu Evita.

Moravské divadlo Olomouc uvádí Evitu v českém překladu Michaela Prostějovského s hudebním nastudováním a dirigentským vedením Tomáše Hanáka.

„Muzikálový žánr má vysoké nároky, ať už technické, technologické a taky na velikost prostoru. Museli jsme si najít cestu, jak ho udělat ve své nejlepší formě tak, aby měl divák exkluzivní zážitek,“ řekl režisér.

V titulní roli Evy Perónové se alternují Andrea Gabrišová a Natálie Tichánková, Juana Dominga Peróna hrají Martin Štolba a Roman Harok.

„Jsem nesmírně šťastná, že mohu ztvárnit Evitu právě na scéně svého domovského divadla. Tato role dává herecky i pěvecky obrovský prostor a je zároveň velmi náročná,“ sdělila představitelka Evity Natálie Tichánková.

Roli Che v Evitě ztvárnil Lukáš Adam, rodák z Rýmařova a držitel Ceny Thalie za svou výjimečnou interpretaci Luigiho Lucheniho v inscenaci Elisabeth. Významná ocenění a nominace jak za herecké, tak i pěvecké výkony mají na svém kontě ostatně i další umělci, kteří si v Evitě zahrají.

Kasovní trhák

Už před premiérou byly lednové a únorové termíny na muzikál Evita vyprodány. Další volná představení se odehrají v březnu a dubnu.

„Naším cílem je nabízet divákům různé formáty a rozšiřovat repertoár o výjimečné tituly, které v Olomouci nebývají samozřejmostí. Evita je světově známý muzikál a jsme rádi, že se stal součástí repertoáru Moravského divadla Olomouc,“ uvedl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.

Hudba především

Pilířem každého muzikálu je hudba, a o rockové Evitě to platí dvojnásob. O hudební doprovod se postará orchestr Moravského divadla Olomouc pod taktovkou Tomáše Hanáka. Významnou roli v muzikálu zastává sbor Moravského divadla.

„Sbor je v Evitě takřka hybatelem děje. Nastudování tak náročného titulu bylo pro nás obrovskou výzvou, řekl sbormistr Michael Dvořák. Během Evity zazní takové hity, jako je například Utiš svůj pláč, Argentino i další známé skladby.

„Kromě známých hitů je v Evitě i plno čísel, která jsou zaměřena spíše rockově, což dílu dodává určitou syrovost a pravdivost,“ dodal dirigent Tomáš Hanák.

„Uvedení tohoto titulu je pro naše divadlo skutečným milníkem, vůbec poprvé se na prknech Moravského divadla objevuje muzikál autora A. L. Webbera,“ vyznal Jiří Přibyl, šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  12:51

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mrazivá zima stojí města na údržbě cest a chodníků desítky milionů

Pluh na silnici u Hruškových dvorů na Jihlavsku.

Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Na plavání budou děti chodit bezpečněji. Pod lázněmi vznikne nový přechod

Pod městskými lázněmi ve Zlíně vznikne nový přechod pro chodce. Radnice chystá...

Do městských lázní ve Zlíně přijde ročně 400 tisíc lidí, z toho velká část jsou děti a dospělí, kteří přicházejí z centra města pěšky. Musejí se přitom dostat přes křižovatku v Hradské ulici, na...

22. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Cyklista po srážce autem na Děčínsku zemřel na následky zranění v nemocnici

ilustrační snímek

Cyklista, kterého ve středu ráno srazil v Horních Habarticích na Děčínsku osobní automobil, podlehl později následkům svých vážných zranění v nemocnici. ČTK o...

22. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Ostravské univerzity se představí zájemcům o studium

ilustrační snímek

Ostravská univerzita (OU) se v pátek bude prezentovat uchazečům o studium. Na Dni otevřených dveří se zájemci seznámí s nabídkou všech šesti fakult a...

22. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  10:46

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Druhá kola turnaje jsou pomalu u konce. Jak jsou na tom čeští tenisté?

22. ledna 2026  12:18

Běžkaři i lyžaři mají v Krušných horách upravené stopy i svahy, sníh je přemrzlý

ilustrační snímek

Lyžařská střediska v Karlovarském kraji hlásí dostatek sněhu. Většina lanovek a vleků je v provozu, zjistila ČTK od provozovatelů. Upravené a sjízdné jsou i...

22. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Gehl Architects uzavřeli partnerství s Nadací Karel Komárek Family Foundation

22. ledna 2026  12:13

Kraj povolil rozšířit těžbu štěrkopísků s vltavíny u Ločenic, místní jsou dál proti

Vltavíny

Zlomové rozhodnutí k těžbě dostala v těchto dnech soukromá společnost Mawe CK podnikající v dobývání štěrkopísků a vltavínů. Po několika letech jednání jí souhlas udělil odbor životního prostředí...

22. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.