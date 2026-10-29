Divadlo Šumperk uvede jako druhou premiéru sezony komedii Společenstvo vlastníků

Šumperské divadlo chystá premiéru současné české komedie Společenstvo vlastníků. Režie inscenace se ujal Michal Moravec, na pódiu se jako vlastníci bytů představí všichni členové šumperského hereckého souboru, řekl ČTK dramaturg divadla Michael Sodomka. Premiéra je v plánu tuto sobotu.
"Jako druhou premiéru sezony jsme připravili inscenaci Společenstvo vlastníků, dnes už velmi oblíbenou divadelní hru Jiřího Havelky, jejíž popularitě pomohlo filmové zpracování pod názvem Vlastníci, kterou autor režíroval. Jde o komedii, která se odehrává na schůzi SVJ, tedy společenství vlastníků jednotek, což je právě důvod, proč je tato hra tak oblíbená. Skoro každý, a to nejen kdo je takzvaným vlastníkem, byl na nějaké schůzi. Proto je hra stále velmi aktuální," uvedl Michael Sodomka.
Na pódiu se představí celý šumperský herecký soubor posílený o několik hostů. V inscenaci bude hrát také ředitel a umělecký šéf divadla Matěj Kašík, který je původní profesí vystudovaný herec, doplnil dramaturg divadla. Režie šumperské inscenace se ujme sedmadvacetiletý Michal Moravec, který již režíroval v několika českých divadlech, včetně Městských divadel pražských.
V inscenaci se diváci dostanou na schůzi společenství vlastníků jednotek, kam přicházejí majitelé jednotlivých bytů. Celé jednání se snaží řídit předsedkyně, paní Zahrádková, kterou ztvární Klára Marxová. Hned v úvodu se však nedokážou dohodnout, kdo bude zapisovatelem.
Neschopnost domluvy a hledání kompromisu se rychle promítá i do dalších bodů programu, které se tak stávají téměř neřešitelnými. "Současná česká komedie přesně a s nadhledem zachycuje situace, které jsou mnoha divákům více než povědomé. Autenticky ukazuje, jak složité může být domluvit se i na těch nejbanálnějších věcech," popsali zástupci divadla. Společenstvo vlastníků si podle nich získalo popularitu právě díky univerzálnosti svého sdělení a schopnosti reflektovat českou náturu.
Šumperské divadlo pro svou 75. sezonu připravilo čtyři hlavní premiéry, další na malé scéně a jednu inscenaci pro děti. Tituly propojuje motto Teď, nebo nikdy. Spojují je totiž postavy stojící před zásadními životními rozhodnutími. První inscenací nové sezony byla nadčasová Moliérova komedie Tartuffe v režii Mikoláše Tyce, divadlo ji uvedlo na začátku září.