Divadlo Šumperk uvede poslední premiéru sezony, cílí na pánský magazín

Divadlo Šumperk uvede v sobotu premiéru inscenace Pozor, citlivý obsah! Satirické komediální drama současné britské autorky Lucy Kirkwoodové zavede diváky do redakce pánského magazínu a předestře jim nejen svět médií, ale i problematiku vztahů a morálky na pracovišti, zneužívání moci i odpovědnosti za vlastní činy. Hra s humorem i mrazivou ironií poukazuje na rozdíly i podobnosti mezi mužským a ženským světem, řekl ČTK dramaturg divadla Michael Sodomka. Šumperské divadlo titul uvádí v české premiéře.
"Jde o naši pátou premiéru v pořadí, oproti předchozím titulům tentokrát poněkud zvážníme. Jde o inscenaci, která není žánrově vyhraněná, tedy nejde o čistokrevnou komedii ani tragédii, dá se to nazvat jako komediální drama. Je to hra, která vypráví tragikomicky příběh o zneužívání moci, o problémech morálky, když člověk buduje kariéru," uvedl dramaturg divadla.
Inscenace je vsazena do prostředí pánského lifestylového časopisu, kde se odehrává první polovina děje, která nahlíží do světa mužů. "Druhá polovina se posune a odehrává v magazínu, který naopak čtou převážně ženy. Hrdinou je mladý redaktor, který se snaží prosadit, ale moc mu to nejde. Inscenace zároveň ukazuje, jak dokáže být toxický a složitý svět jak mužský, tak ženský, což se ukáže v každé z těchto redakcí," doplnil Sodomka.
Režie inscenace se ujal Petr Štindl, který se do Šumperka vrací již po několikáté. Režíroval zde například inscenaci Strýček Váňa nebo inscenaci Kočka na rozpálené plechové střeše. "Specializuje se právě na dramatické novinky, rád si vybírá texty, které v tuzemsku dosud nikdo neinscenoval, což je i tento text. Hra bude v Česku uvedena poprvé, zajímavostí je, že měla být před pěti lety uvedena v Klicperově divadle, kde však k premiéře nedošlo. Je to text, který dovede drsně pobavit, současně má i vznosnou myšlenku, proto jsme po něm rádi sáhli," dodal Sodomka.
Na scéně se objeví zkušení herci šumperského divadla jako je Alexandr Stankuš, René Šmotek či Barbora Niedobová. Představí se však i nové posily souboru jako je Michal Busta či Kryštof Zajíček Grygar. O kostýmy se postarala Jitka Fleislebr a o scénu Ján Mariánský.
Nová inscenace je pátou premiérou sezony a poslední pro dospělé diváky na velké scéně. V letošním dramaturgickém plánu sezony, která nese podtitul Pod kůži, je šest premiér na hlavní scéně a jedna na malé scéně. Poslední premiéra na velké scéně bude věnována dětem, půjde o inscenaci Děti z Bullerbynu, kterou divadlo uvede 23. května. O týden později sezonu zakončí v malém sále premiéra černé komedie Kočka v oreganu od britského autora Torbena Bettse.