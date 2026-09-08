Divadlo Šumperk uvede Tartuffa, ke komedii se vrací po více než 40 letech

Divadlo Šumperk uvede tuto sobotu v první premiéře sezony nadčasovou Moli?rovu komedii Tartuffe. Režie inscenace se ujal Mikoláš Tyc. Se svým týmem klade důraz na nadčasovost textu o manipulaci a přetvářce. K ostře satirické komedii, která v době svého vzniku vyvolala skandál, se šumperské divadlo vrací po více než 40 letech. Hlavní roli Tartuffa ztvární jeden z nejnovějších členů souboru Kryštof Zajíček Grygar, řekl dnes ČTK dramaturg divadla Michael Sodomka.
"Současná sezona nese název Teď, nebo nikdy. První její premiérou je nadčasová komedie Tartuffe. Jde o klasické dílo Moli?ra. Je psaná ve francouzském verši alexandrínu. Při jejím ztvárnění jsme se rozhodli pro velmi vzdušné, atraktivní pojetí, které by mělo být zábavné a přístupné modernímu divákovi, ale krásný francouzský verš a jazyk je tam zachován," uvedl dramaturg.
Ostře satirická komedie napsaná francouzským dramatikem Moli?rem si podle tvůrců inscenace dělá legraci z lidských povah, charakterů, přehnané důvěřivosti a přetvářky některých lidí. "V současnosti, plné konspiračních teorií, alternativních přístupů k životu a bezpočtu více či méně seriózních kanálů, které nás mohou ovlivnit, zůstává Tartuffe oproti jiným klasickým komediím nadčasový," míní tvůrci inscenace.
Diváci se ocitnou během děje na večírku v domě bohatého Orgona. Rodinnou idylu ovšem naruší Tartuffe, udivující svou zbožností, skromností a neustálým hájením vyšších morálních hodnot. Pan Orgon jeho kouzlu zcela propadne a nepřipouští si, že by jeho host mohl být parazit.
V titulní roli Tartuffa se na prknech šumperského divadla představí Kryštof Zajíček Grygar. Důvěřivého Orgona, který si Tartuffa pozve do svého doma, aby zušlechtil svou rodinu, ztvární Alexandr Stankuš. V dalších rolích se objeví Barbora Niedobová, Lukáš Horník či Klára Maxová.
Režie inscenace se ujal Mikoláš Tyc. Šumperským divákům je znám už z dřívějška třeba jako režisér komedie "Kdo je tady ředitel?". "Před dvěma lety u nás režíroval také Jakuba a jeho pána od Milana Kundery. Jde tak o jeho třetí spolupráci s naším souborem," doplnil dramaturg Sodomka.
Divadlo Šumperk pro svou 75. sezonu v pořadí chystá čtyři hlavní premiéry, další na malé scéně a jednu inscenaci pro děti. Tituly propojuje společné motto "Teď, nebo nikdy". Spojovat je totiž budou postavy stojící před zásadními životními rozhodnutími. Během září mají diváci stále šanci zakoupit předplatné obsahující šumperské novinky, hostující představení i speciální uvedení komedie Vabank s živou kapelou, dodal dramaturg divadla.