Divadlo Šumperk uzavře sezonu dvěma premiérami, jedna z nich je určena dětem

Divadlo Šumperk uzavře letošní divadelní sezonu inscenacemi Děti z Bullerbynu a Kočka v oreganu. Divadelního zpracování Dětí z Bullerbynu od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové se ujal režisér Martin Tichý, který se k tvorbě pro dětské publikum vrací opakovaně. Černou britskou komedii připravil Pavel Gejguš, řekl dnes ČTK dramaturg divadla Michael Sodomka.
Premiéra Dětí z Bullerbynu bude v sobotu 23. května. "Jde o inscenaci určenou dětem i jejich rodičům, je to o přátelství, o oslavě dětství a dětských her a celé této životní fáze tak, jak ji popsala Astrid Lindgrenová. V hlavních úlohách šestice dětí, které budou čtenáři znát, se představí herci napříč věkovým spektrem," uvedl dramaturg divadla. Titul zaměřený na dětské publikum má divadlo ve svém repertoáru každoročně, loni to byl například Kocour v botách a v předchozích letech Rychlebské pohádky.
Podle režiséra jsou Děti z Bullerbynu titulem oblíbeným i dnes, divák se díky knize vrací znovu do svého dětství. "Je obrazem idylické doby, kdy děti žily svobodně, v bezpečí, v rodině, bez přehnaného dohledu dospělých. Nejde o dětství, které je jen jakousi přípravou na dospělost, ale o plnohodnotnou a rovnocennou část života. Možná tu nejdůležitější, díky které jsme tím, čím jsme v dospělosti," uvedl režisér, který se v minulosti šumperským divákům představil jednoaktovými komediemi Pekelnej večer a Past na blby.
O týden později uvede divadlo černou konverzační komedii Kočka v oreganu britského dramatika Torbena Bettse. Hru pro čtyři herce uvede na malé scéně dramaturg a režisér Pavel Gejguš. "Uvedením titulu pokračujeme v linii zajímavých a velmi pestrých inscenací připravovaných pro naši malou scénu s názvem Hrádek," uvedl Sodomka.
Inscenace divákům představí příběh dvou párů, které si nejsou schopny rozumět, a současně skrývají velká a složitá tajemství. Pokus o přátelství snobů z velkoměsta a jejich nových sousedů z maloměsta tak naráží na vzájemná nepochopení ať už v názorech na politiku, sport, umění a smyslu pro humor. V hlavních rolích diváci uvidí Michala Bustu, Kláru Marxovou, Barboru Niedobovou a Alexandra Stankuše.
Pro příští, v pořadí 75. divadelní sezonu chystá šumperské divadlo čtyři hlavní premiéry, další na malé scéně a jednu inscenaci pro děti. Divákům nabídne také hudební rozšíření inscenace Vabank. Tituly propojí společné motto Teď nebo nikdy, spojovat je budou postavy stojící před zásadními životními rozhodnutími.