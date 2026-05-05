Divadlo Šumperk vstoupí do nové sezony se společným mottem Teď nebo nikdy

Divadlo Šumperk chystá pro nadcházející sezonu čtyři hlavní premiéry, další na malé scéně a jednu inscenaci pro děti. Divákům nabídne také hudební rozšíření oblíbené inscenace Vabank. Tituly propojí společné motto Teď nebo nikdy, spojovat je budou postavy stojící před zásadními životními rozhodnutími, řekl ČTK dramaturg divadla Michael Sodomka. V pořadí 75. sezona podle něj nabídne populární tituly, znovuobjevené texty i české premiéry.
Motto má podle vedení scény vystihovat důraz na okamžik rozhodnutí a intenzivní prožitek, který se promítá do výběru titulů i jejich interpretace. "Některé věci nejdou odkládat. Mají smysl jen tehdy, když je opravdu prožijeme - tady a teď. A přesně takové chceme, aby bylo i naše divadlo," uvedl ředitel divadla Matěj Kašík.
Sezonu v září otevře Moli?rův Tartuffe v režii Mikoláše Tyce, který se svým týmem klade důraz na nadčasovost textu o manipulaci a přetvářce. Slavná komedie se do Šumperka vrací po více než 40 letech. "Na konci října naváže neméně aktuální komedie Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky. Autor vytvořil též filmovou verzi Vlastníci, která zpopularizovala tuto ironickou sondu do české společnosti a fenoménu soužití v jednom domě," uvedl Sodomka. Režie se ujme jeden z nejvýraznějších režisérů nejmladší generace Michal Moravec.
Rok uzavře psychologické drama Sladké ptáče mládí Tennessee Williamse. Příběh o stárnoucí herečce a jejím ambiciózním gigolovi pro šumperské divadlo připraví režisér Adam Doležal. Na jaře 2027 čeká soubor hudební drama Cirkus Archa. "Příběh z nacistického Německa sleduje cirkusové umělce, kteří se před složitou dobou snaží utéct svými vystoupeními v manéži. Původní hudbu skládá Daniel Fikejz, který se do Šumperka vrací po spolupráci na detektivním dramatu Osud zmizelého. Znovu spojí síly s režisérem Filipem Nuckollsem," doplnil dramaturg.
Čtveřici titulů doplní projekt Vabank Live Music. Půjde o speciální verzi napínavého i humorného příběhu alpského lyžaře Ondřeje Banka, dosud uváděného na malé scéně Divadla Šumperk. Na velké scéně jej doprovodí živá kapela. Zařazení již existující inscenace do předplatného je v Šumperku novinkou. "Reagujeme tak na velký zájem o Vabank, který jsme s kapelou uvedli v únoru u příležitosti zahájení olympiády jako původně jednorázovou akci," dodal ředitel divadla.
Mimo předplatné nabídne divadlo také novou inscenaci na malé scéně. V únoru zde uvede českou premiéru romantické komedie O padajících věcech britského autora Jamese Grahama v režii Terezy Karpianus. Jde o lovestory o dvou mladých lidech, kteří by se rádi setkali, ale nemohou, protože nejsou z různých důvodů schopni vyjít ze svých domů. Pro dětské publikum se na velké scéně chystá premiéra adaptace knihy Edudant a Francimor Karla Poláčka v režii Michala Sopucha. Pro nejmenší diváky připravuje Jiří Liška nový autorský projekt s pracovním názvem Batolárium, který naváže na úspěšnou inscenaci pro děti do tří let Méďa Špuntík, dodal dramaturg.