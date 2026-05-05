Divadlo Šumperk vstoupí do nové sezony se společným mottem Teď nebo nikdy

Autor: ČTK
  10:21aktualizováno  10:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Divadlo Šumperk chystá pro nadcházející sezonu čtyři hlavní premiéry, další na malé scéně a jednu inscenaci pro děti. Divákům nabídne také hudební rozšíření oblíbené inscenace Vabank. Tituly propojí společné motto Teď nebo nikdy, spojovat je budou postavy stojící před zásadními životními rozhodnutími, řekl ČTK dramaturg divadla Michael Sodomka. V pořadí 75. sezona podle něj nabídne populární tituly, znovuobjevené texty i české premiéry.

Motto má podle vedení scény vystihovat důraz na okamžik rozhodnutí a intenzivní prožitek, který se promítá do výběru titulů i jejich interpretace. "Některé věci nejdou odkládat. Mají smysl jen tehdy, když je opravdu prožijeme - tady a teď. A přesně takové chceme, aby bylo i naše divadlo," uvedl ředitel divadla Matěj Kašík.

Sezonu v září otevře Moli?rův Tartuffe v režii Mikoláše Tyce, který se svým týmem klade důraz na nadčasovost textu o manipulaci a přetvářce. Slavná komedie se do Šumperka vrací po více než 40 letech. "Na konci října naváže neméně aktuální komedie Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky. Autor vytvořil též filmovou verzi Vlastníci, která zpopularizovala tuto ironickou sondu do české společnosti a fenoménu soužití v jednom domě," uvedl Sodomka. Režie se ujme jeden z nejvýraznějších režisérů nejmladší generace Michal Moravec.

Rok uzavře psychologické drama Sladké ptáče mládí Tennessee Williamse. Příběh o stárnoucí herečce a jejím ambiciózním gigolovi pro šumperské divadlo připraví režisér Adam Doležal. Na jaře 2027 čeká soubor hudební drama Cirkus Archa. "Příběh z nacistického Německa sleduje cirkusové umělce, kteří se před složitou dobou snaží utéct svými vystoupeními v manéži. Původní hudbu skládá Daniel Fikejz, který se do Šumperka vrací po spolupráci na detektivním dramatu Osud zmizelého. Znovu spojí síly s režisérem Filipem Nuckollsem," doplnil dramaturg.

Čtveřici titulů doplní projekt Vabank Live Music. Půjde o speciální verzi napínavého i humorného příběhu alpského lyžaře Ondřeje Banka, dosud uváděného na malé scéně Divadla Šumperk. Na velké scéně jej doprovodí živá kapela. Zařazení již existující inscenace do předplatného je v Šumperku novinkou. "Reagujeme tak na velký zájem o Vabank, který jsme s kapelou uvedli v únoru u příležitosti zahájení olympiády jako původně jednorázovou akci," dodal ředitel divadla.

Mimo předplatné nabídne divadlo také novou inscenaci na malé scéně. V únoru zde uvede českou premiéru romantické komedie O padajících věcech britského autora Jamese Grahama v režii Terezy Karpianus. Jde o lovestory o dvou mladých lidech, kteří by se rádi setkali, ale nemohou, protože nejsou z různých důvodů schopni vyjít ze svých domů. Pro dětské publikum se na velké scéně chystá premiéra adaptace knihy Edudant a Francimor Karla Poláčka v režii Michala Sopucha. Pro nejmenší diváky připravuje Jiří Liška nový autorský projekt s pracovním názvem Batolárium, který naváže na úspěšnou inscenaci pro děti do tří let Méďa Špuntík, dodal dramaturg.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Body & Soul 2026: Celodenní yoga flow a sunset party v srdci Troje

6. května 2026  11:42

Ústecké divadlo uvede terezínskou operu Brundibár, oslovit chce celé rodiny

ilustrační snímek

Divadlo města Ústí nad Labem uvede v sobotu premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým, podle tvůrců...

6. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

ilustrační snímek

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku zastavila dnes ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak, žádné následky nebyly. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic...

6. května 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České pivo slaví světový úspěch, Matuška získal na World Beer Cup 2 medaile

6. května 2026  11:11

Most už slouží, brzy ožije i prostor pod ním. Co vše nabídne gesamtkunstwerk u Dvoreckého mostu?

Podmostí, místo zastřešené Dvoreckým mostem na podolském břehu, se stane...

Nedávno otevřený Dvorecký most překreslil dopravní mapu mezi Smíchovem a Podolím. Teď ale přichází druhá kapitola. Pozornost se obrací pod most. Na Podolském břehu totiž vzniká svébytný veřejný...

6. května 2026  11:09

Prahou v úterý prošel protestní pochod. Desítky tisíc lidí vyšly do ulic proti zestátnění ČT a ČRo

Studenti se z demonstrace na podporu veřejnoprávních médií přesunuli k resortu...

Centrem Prahy v úterý prošel protestní pochod na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Organizátoři tím chtěli upozornit na obavy z politického vlivu a změn ve financování České televize a...

5. května 2026  12:59,  aktualizováno  6. 5. 11:08

Obchvat České Třebové má první razítko, platí však jen na polovinu trasy

Budovaná okružní křižovatka u českotřebovského Korada bude jednou součástí...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo po deseti letech od pardubického krajského úřadu souhlasné stanovisko v procesu EIA pro část obchvatu České Třebové. Pokračování kolem Třebovice však...

6. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Vlkochodci na Anifilmu představují slavné irské studio

I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu...

I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Tentokrát uspořádala výstavu Vlkochodci, která odkazuje na irský Cartoon Saloon, jedno z...

6. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ujíždějící řidič po dopadení nezatáhl ruční brzdu, auto málem smetlo policejní vůz

Policista po honičce pohotově zabrzdil ujíždějící auto

Dramatickou chvíli zažili policisté v Šenově na Ostravsku, kteří naháněli řidiče jezdícího často bez papírů. Podařilo se jim ho dopadnout, muž ale při vystupování z auta zapomněl na ruční brzdu. Jeho...

6. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policie pátrá po seniorovi z Chrudimska, pohřešovaný je od pondělí

ilustrační snímek

Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí večer. Z domu odešel bez mobilního telefonu a nikdo neví kam,...

6. května 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Čas maturit na středních školách po roce je opět tu. Nejednoho maturanta lze poznat s různým znamením.

vydáno 6. května 2026  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.