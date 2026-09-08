Do konce roku má divadlo v plánu na domovské scéně ve Slovanském domě ještě minimálně dvě premiéry, řekl v úterý ředitel divadla Vladislav Kracík.
„V Tramtarii otevíráme v pořadí 23. sezonu, tato je výjimečná. Po 20 letech ve Slovanském domě se budeme stěhovat, od poloviny sezony bychom měli otevřít brány našeho divadla nového, a to v Hanáckých kasárnách. Tramtarie po letech mění prostor, znamená to větší sál, větší komfort a nové hry,“ řekl Kracík. Přesné datum stěhování zatím vedení divadla nezná.
Ještě před stěhováním Tramtarie uvede několik premiér letošní sezony. První z nich uvidí diváci příští týden v pondělí, nese název Vše o mužích a je z pera chorvatského dramatika Mira Gavrana. „Příběh o mnoha podobách mužské duše představí tři herce, kteří během jediného večera ztvární celou řadu nejrůznějších postav,“ řekl ředitel divadla.
Druhou novinkou bude autorská Kracíkova komedie Čarodějky z Lipníku. Představení volně inspirované příběhem Čarodějek z Eastwicku bude mít premiéru na začátku října. Další novinky zatím divadlo nezveřejnilo.
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V září a říjnu odehrají herci na kmenové scéně ještě téměř celý současný repertoár divadla. Diváci se mohou těšit na komedie Don Juan v New Yorku, Králové dabingu, Bůh masakru či náročnější tituly, jako jsou Paní Bovaryová, Ošklivec nebo U Kočičí bažiny. Podle Kracíka půjde také o poslední příležitost některé z titulů vidět, důvodem je plánovaná obměna repertoáru kvůli přechodu z komorního sálu do výrazně většího divadelního prostoru.
Olomoucké Divadlo Tramtarie, jediné nezávislé divadlo v Olomouckém kraji s vlastním stálým souborem, navštívilo v uplynulé sezoně více než 21 tisíc diváků. Šlo o nejvyšší návštěvnost za jeho dvaadvacetiletou historii. Průměrná návštěvnost všech představení přesáhla 95 procent. Divadlo nabídlo pět premiér, herci odehráli 194 představení na domácí scéně a dalších 35 zájezdových. Dvojnásobná kapacita nového sálu pomůže divadlu zvýšit ekonomickou udržitelnost a umožní další rozvoj činnosti.