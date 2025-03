Jen srdce už nestačí, volá divadlo o pomoc. S milionovou ztrátou pomůže město

Dopis s žádostí adresovaný hejtmanovi Ladislavu Oklešťkovi a olomouckému primátorovi Miroslavu Žbánkovi (oba ANO) odešel už na začátku prosince, dostal se však až na program nedávných zastupitelstev.

„Náklady na provoz divadla kvůli inflaci a všeobecnému zdražování narůstají, každý rok se ocitáme na hraně ufinancovatelnosti. Vždy jsme to nějak zvládli za cenu, že lidi, kteří v divadle pracují, zůstali podfinancovaní a sázelo se na to, že to dělají srdcem. V tuto chvíli už ale není možné takto fungovat,“ napsala tehdejší ředitelka Tramtarie Petra Němečková.

Od začátku roku ji ve funkci vystřídal dosavadní umělecký šéf souboru Vladislav Kracík. Němečková uvedla, že k jejímu rozhodnutí o odchodu vedly mimo jiné právě vleklé ekonomické problémy.

„Zvlášť po covidu náklady vzrostly o desítky procent,“ řekla v lednu s tím, že jednou z variant byl i konec divadla.

Minulý rok do prosince mělo divadlo náklady zhruba 14 milionů korun, příjmy činily přibližně 12 milionů. Výsledný deficit nakonec představoval 1,2 milionu. Tržby vynesly sedm milionů, zbytek příjmů tvoří dotace od města, kraje a Státního fondu kultury.

Pravidelně mají vyprodáno, sál je ale malý

Příjem ze vstupného už podle vedení divadla navýšit nelze, protože lístky by se namísto současných 450 až 540 korun musely prodávat za 800 korun, což by olomoucký divák nepřijal.

Představení jsou sice pravidelně vyprodaná – měsíčně jich Tramtarie odehraje přes dvacet a jezdí i na zájezdy či komerční akce – velkou nevýhodou je však malá kapacita sálu ve Slovanském domě.

Divadlo po kraji a městu chtělo pokrytí deficitu, žádost však neměla potřebnou formu a navíc přišla po termínech. Krajské zastupitelstvo jí proto na konci února nevyhovělo.

„Nevyhovět doporučila i komise pro kulturu a památkovou péči. Žadatel bude informován o postupu podávání individuální žádosti dle zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu kraje,“ řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu Monika Hryzbilová (ANO).

Město v posledních letech dává přes dva miliony

Podobný postup zvažovala i olomoucká radnice, jež navrhovala raději objednat u divadla více pohádek pro děti na své akce. Na jednání zastupitelstva začátkem března ale nakonec nastala změna a zvítězil protinávrh poslat divadlu 600 tisíc korun, tedy polovinu manka. Jelikož koalice nebyla jednotná, pomohly hlasy opozice.

„Provozovat dnes soukromé divadlo je nesmírně komplikované. Město v posledních deseti letech Tramtarii výrazně podporuje, nicméně celková podpora od roku 2022 klesá,“ zmínil opoziční zastupitel Jan Holpuch (za ODS ve SPOLU). V letech 2022 a 2023 činila suma asi 2,4 milionu, loni 2,2 milionu.

Pro dotaci hlasovala i exnáměstkyně pro kulturu Markéta Záleská (ODS). „Tramtarii považuji za divadlo, které je v kraji mimořádné, má skvělou autorskou dramaturgii. Nehledě na to, že se věnuje tomu, o co bychom asi stáli v Moravském divadle a co bude úkolem do budoucna, a sice mladému a střednímu divákovi. Hlavně ale oslovuje prvodiváky, což je velmi důležité,“ řekla.

Její nástupce Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti) by raději volil jinou cestu.

„Že divadlo skončilo ve ztrátě, jsou jejich slova, nemáme na to žádná data. Snažíme se jim říct, ať sníží náklady, oni tvrdí, že to nejde. I pro letošní rok avizují, že manko bude stejné. Pokud ale máme přidat peníze, dejme je za něco, nikoli jen formou dotací,“ navrhuje Tichák.

Zastupitelstvo odsouhlasilo i zdvojnásobení dotace na letošní ročník festivalu Olomoucké nejen shakespearovské léto pořádaný Tramtarií z 300 na 600 tisíc korun. Navýšení podle Ticháka představuje právě polovinu peněz, které chce divadlo po městě navíc také pro tento rok.