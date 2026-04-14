Divadlo Tramtarie uvede premiéru slavného dramatu Skleněný zvěřinec

Olomoucké Divadlo Tramtarie uvede v pátek premiéru komorního dramatu Skleněný zvěřinec amerického dramatika Tennesseeho Williamse. Jedna z nejzásadnějších her moderní světové dramatiky se na olomouckém jevišti představí v nové inscenační interpretaci. Režie autorova textu, který se po uvedení na newyorské Brodwayi v roce 1944 stal senzací sezony, se ujala Janka Ryšánek Schmiedtová. Hlavní roli ztvární herečka Dana Růžičková, řekli dnes novinářům zástupci divadla.
Hra vypráví křehký a silně lidský příběh o rodině žijící na hraně reality a vlastních iluzí. "V Tramtarii jsme se v rámci dramaturgie letošní sezony rozhodli trochu vybočit z předchozích dramatických pocovidových sezon a rozhodli jsme se zařadit do našeho repertoáru nekomediální tituly, jedním z nich je Skleněný zvěřinec. Jsem velmi rád, je to jedna z nejhezčích her, které znám, věřím, že se to bude divákům Tramtarie líbit," uvedl ředitel a umělecký šéf divadla Vladislav Kracík.
Podle režisérky dokázal autor zachytit skutečné příběhy mezi lidmi tak, že dokáží oslovit i současné diváky. "Žánrové zařazení Skleněného zvěřince je zvláštní, je to uvedeno jako vzpomínková hra s autobiografickými prvky. Je to první hra Tennesseeho Williamse, ve které se vypisuje z rodinného dramatu, kdy musel opustit matku a sestru, aby mohl odejít a stát se tvůrcem divadelních her," uvedla Ryšánek Schmiedtová. Hru přitom podle ní napsal strhujícím způsobem, oceněna byl mnoha cenami i diváckým úspěchem.
V inscenaci se představí hostující herečka Dana Růžičková, která byla za své výkony dvakrát nominována na Cenu Thálie. Na scéně se s ní objeví také Dominika Hrazdílková, František Herz a Ondřej Král. Dramaturgii inscenace, která akcentuje téma lidské křehkosti, nenaplněných snů a touhy po úniku z reality, připravila Dagmar Haladová, za scénografií stojí Julie Ema Růžičková a za hudbou podtrhující emociálně silný divadelní zážitek Sabina Kašparová.