Stovka designérů z celé České republiky zamíří o tomto víkendu do Olomouce na tradiční akci Dizajntrh. Návštěvníkům nabídnou nejen svou tvorbu, ale zapojí je i do tvůrčích dílen. Po roční odmlce se akce vrací do historických chodeb Konviktu Univerzity Palackého. Vedle stovky vybraných tvůrců z celé republiky letošní ročník nabídne gastropatro v podkroví, pátrací bojovou hru, dětské čtení a charitativní večer pro olomoucký Klokánek, sdělila ČTK organizátorka Dizajntrhu Anna Jánská.
Stovka designérů nabídne ve třech patrech Konviktu návštěvníkům autorskou módu, šperky, keramiku, svíčky, přírodní kosmetiku, papírenské zboží i hračky. "Dizajntrh je místem, kde nákup dárků není anonymním shonem v nákupním centru, ale příjemným setkáním s lidmi, kteří věci vyrábějí srdcem," podotkla Jánská.
Doprovodný program nabídne po oba dny inspirativní tvůrčí dílny pod vedením zkušených lektorů i dětské čtení v režii olomouckého knihkupectví Zlatá Velryba. S tvůrci si návštěvníci mohou vyzkoušet workshop ruční výšivky či tvoření vánočních ozdob s osobním vzkazem. Proniknout budou moci i do principů kvašení nebo se budou moci naučit vázat designové adventní a zimní věnce. Vyzkoušet si budou moci také kouzlo předení na vřetánku.
Novinkou letošního programu je dobrodružná bojová hra, která návštěvníky vtáhne do děje hned po příchodu. "Aby se účastníci mohli do hry vůbec pustit, musí si nezbytné pátrací pomůcky nejprve sami vyrobit na vyhrazeném workshopovém stanovišti. Samotná trasa a úkoly provedou hráče barokním Konviktem a seznámí je s konkrétními příběhy a technikami zúčastněných tvůrců," doplnila Jánská.
Program vyvrcholí večerní benefiční aukcí s názvem Design pro Klokánek. Dražit se budou od 18:00 do 20:00 výjimečné autorské kousky, které do aukce věnovali sami vystavující designéři - od módy a šperků přes keramiku až po doplňky. Iniciativa vznikla jako přímá reakce na konkrétní potřebu a poptávku olomouckého Klokánku, uvedli organizátoři. Celý výtěžek bude věnován na nákup nového oblečení pro tamní dospívající dívky a chlapce. Aukce je otevřená veřejnosti. Více informací k celé akci najdou zájemci na stránkách Dizajntrhju.
Dizajntrh začal v roce 2016 v Pevnosti poznání, po dvou ročnících se přesunul do Uměleckého centra UP, a to kvůli kapacitě. O prodejní přehlídku nezávislých českých a slovenských designérů, z nichž velká část pochází z regionu, je každoročně velký zájem.