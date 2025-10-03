Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Autor: ČTK, zun
  15:42aktualizováno  15:42
Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve krátce před činem, podle kriminalistů zabil kvůli osobním sporům jednatřicetiletého muže. Jeho tělo nalezli v úterý policisté v opuštěném kravínu na okraji obce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Mladíkovi hrozí 12 až 20 let vězení. Podle vedoucího krajského odboru obecné kriminality Jana Lisického je právní kvalifikace přísnější s ohledem na to, že čin spáchal s rozmyslem. Vraždu totiž detailně připravoval tři dny.

„Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný. Zaútočil bodnořezným nástrojem,“ uvedl Lisický.

Podezřelého se podařilo dopadnout za sedm hodin, mladík se k činu přiznal. Útoku podle policistů předcházely spory mezi oběma muži, čin provedl obviněný v noci na úterý chladnokrevně a cynicky.

Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let

„Vyzbrojil se nožem a s úmyslem muže zavraždit za ním odjel do opuštěného objektu, kde na něj zaútočil,“ dodal Lisický.

Tělo našli policisté náhodně v úterý dopoledne, když kontrolovali bývalý kravín, neboť ho využívají například bezdomovci. Protože stopy na místě jednoznačně ukazovaly na zločin, byla přivolána krajská kriminálka, jež si případ převzala.

V Olomouckém kraji jde o sedmý letošní případ vraždy nebo pokusu o ni, loni jich bylo šest.

