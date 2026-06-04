Za vraždu kvůli urážce dostal mladík 17 let. Podle znalců je jeho náprava nemožná

Ondřej Zuntych
  15:12aktualizováno  15:33
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Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného kravína, kde ji bodl do krku. Čin si dopředu pečlivě připravil, motivem byly spory a urážka. U soudu se přiznal, současně ale také řekl, že činu nelituje.

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„U obžalovaného nelze hovořit o snížené příčetnosti, za svůj čin je jednoznačně trestně odpovědný,“ řekl předseda senátu Jiří Barbořík. Dodal, že ačkoli se Vitík doznal a je nízkého věku, zároveň se u něj nedostavil žádný pocit provinění.

Rozsudek je pravomocný, po jeho vyhlášení se obě strany na místě vzdaly práva na odvolání. Vítek nevyužil práva závěrečné řeči ani posledního slova.

„Zdravím domů,“ řekl pouze mladík, jemuž hrozilo za vraždu spáchanou s rozmyslem nebo po předchozím uvážení až 20 let vězení.

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
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Soud verdiktem vyhověl návrhu státního zástupce. „Obžalovaný si je plně vědom, že zavraždil člověka. Činil tak s rozmyslem. Sice mu polehčuje okolnost doznání a prohlášení viny i to, že se činu dopustil ve věku blízkém mladistvému, ale přitěžuje mu, že v minulosti páchal jinou trestnou činnost. Navíc byl v době činu v podmínce,“ řekl žalobce Karel Studený.

Vítek už byl totiž dříve odsouzen k souhrnnému trestu za loupež a krádeže. K nynějším 17 letům si tak – nebude-li propuštěn předčasně – ještě navíc odpyká dalšího dva a půl roku. Na druhou stranu se mu odečte čas strávený ve vazbě, kde byl po zadržení policií na konci loňského září.

Má poruchu osobnosti, náprava je nemožná

Před vyhlášením rozsudku soud ještě vyslechl odborníky, kteří posuzovali osobnost obžalovaného, jenž od brzkého mládí pil alkohol a od 15 let bral i různé drogy. Kvůli závislosti se pak léčil v Olomouci. V užívání návykových látek však pokračoval i po měsíční hospitalizaci, navíc přestal docházet na terapie. Marihuanu užíval denně.

Znalkyně z odvětví psychologie Kateřina Vinklárková uvedla, že Vítek trpí hrubou patologií osobnosti. Mluvila o egoistickém prosazování, egocentrismu, bezohlednosti, sklonech k podrážděnosti i laxnosti vůči sociálním normám i prožívání druhých lidí.

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Osobnost vraha podle ní vykazuje narcistické prvky, kdy si částečně potřebuje potvrzovat latentně oslabené sebepojetí. „Souvisí s tím i prezentace sebe sama jako silného nebo obdivuhodného,“ řekla. Patrné jsou i příměsi paranoie, nedůvěry či ostražitosti.

Mladíkův intelekt je přinejmenším na hranici podprůměru a průměru, znalci však nemohli dojít k přesnějšímu zjištění, protože u testů, které ho nebavily, nespolupracoval. Vítek sedící opodál se při těchto slovech usmíval.

Podle psychiatra Tomáše Nováka trpí vrah smíšenou poruchou osobnosti a osobnostní dispozice označil za celoživotní a trvalé „Terapeutické možnosti jsou prakticky nulové. Riziko opakování protispolečenského jednání nelze eliminovat medicínskými prostředky,“ dodal.

Litoval, že si u oběti nemohl vychutnat cigaretu

Oba znalci se totiž shodli, že mladíkovo zařazení zpět do běžného života není možné. Jeho osobnost ilustrovali třeba tím, že se při vyšetření svěřil, jak je mu líto, že si nad svou obětí nemohl vychutnat cigaretu.

Jednatřicetiletý napadený muž utrpěl loni 29. září poranění hlavy, krku a páteře. Podle policie, která tehdy Vítka zadržela během několika hodin, byly důvody vraždy malicherné. Motivem měly být patrně dřívější spory obou mužů pocházejících ze stejné obce a z „ne zrovna nejsilnějšího sociálního prostředí“.

V pohodě, nelituju, komentoval mladík u soudu vražedné bodnutí do krku kvůli urážce

„Šlo o uraženou osobní hrdost. Skutku ale nepředcházela žádná bezprostřední hádka, mladík se vše rozhodl vyřešit jednou provždy předem naplánovaným činem, který si připravil a poté chladnokrevně provedl,“ přiblížil tehdy šéf krajské kriminálky Jan Lisický.

„Obžalovaný jednal po předchozím uvážení, kdy poškozeného napadl celokovovým kuchyňským nožem o celkové délce 33,5 centimetru, s délkou čepele 21 centimetrů a způsobil mu smrtelné poranění krku,“ doplnil ve středu u soudu detaily o vražedné zbrani státní zástupce Studený.

Nůž vzal Vítek doma ze stojanu v kuchyni, na místo činu dojel na ukradeném kole. Po vraždě se na něm pak zase vrátil domů.

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