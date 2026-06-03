Vražedné bodnutí do krku kvůli urážce si naplánoval. Mladík u soudu prohlásil vinu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:22aktualizováno  10:22
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Olomoucký krajský soud se začal zabývat loňskou vraždou jednatřicetiletého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Obžalován je z ní teprve devatenáctiletý Martin Vítek. Ten prohlásil vinu, což soudce přijal. Vítek muže bodl do krku v opuštěném starém kravíně, podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Motivem byly spory a urážka.
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Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Mladíkovi, který plnoletosti dosáhl těsně před činem, hrozí 12 až 20 let vězení, žalobce mu navrhl 17 let. Jednání dnes absolvoval s pouty na rukou, důvodem byla obava, že by mohl uprchnout či napadnout justiční stráž.

Prohlášení viny podle soudce Jiřího Barboříka znamená, že soud nebude provádět dokazování. Vyslechne na žádost obžalovaného pouze znalce, kteří by měli popsat jeho duševní stav i zneužívání drog v minulosti. K tomu dojde ve čtvrtek.

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z vraždy. Tu si předem důkladně naplánoval. (3. června 2026)
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„Detailně na policii popsal způsob spáchání činu i to, co tomu předcházelo,“ uvedl soudce. O jeho vině svědčí i kamerové záznamy z místa činu, které zadokumentovaly pohyb pachatele.

Vítek soudci řekl, že se vším souhlasí a problém nemá ani s navrhovaným trestem. „Nechci nic dokazovat,“ uvedl mladík.

Mezitím byl odsouzen za krádeže a loupež

U soudu rovněž vyšlo najevo, že mladíka po podání obžaloby odsoudil v květnu olomoucký okresní soud za loupež, dostal 2,5 roku vězení. Šlo o souhrnný trest, který zahrnoval i předchozí čtyři měsíce za krádež.

Vražda se stala loni na konci září. Podle žalobce Karla Studeného se obžalovaný rozhodl usmrtit muže vůli předchozím neshodám. Vyzbrojený kuchyňským nožem s délkou čepele přes 20 centimetrů ho napadl ve starém kravíně, kde jej bodl do krku. Muž zemřel na místě.

Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelého kriminalisté dopadli za sedm hodin, vraždu podle nich dopředu detailně plánoval tři dny.

„Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný,“ řekl tehdy novinářům šéf odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jan Lisický. Motivem činu byly předchozí spory mezi oběma muži, šlo o osobní hrdost, respektive její urážku.

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