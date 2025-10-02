Osmnáctiletý mladík neunesl urážku, svého soka ubodal. Hrozí mu až 20 let

Tělo jednatřicetiletého muže našli policisté náhodně v úterý dopoledne a protože stopy na místě jednoznačně ukazovaly na zločin, byla přivolána krajská kriminálka, jež si případ převzala.
„Posílená o policisty olomouckého územního odboru se začala intenzivně věnovat vyšetřování, kdy mimo jiné na začátku nebyla známa totožnost oběti. Během sedmi hodin se jim přesto podařilo identifikovat a vypátrat mladíka, která je nyní z vraždy obviněn,“ řekl dnes novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Jan Lisický.
Motivem podle něj byly patrně dřívější spory obou aktérů pocházejících z ne zrovna nejsilnějšího sociálního prostředí.
„Šlo o uraženou osobní hrdost. Skutku ale nepředcházela žádná bezprostřední hádka, mladík se vše rozhodl vyřešit jednou provždy předem naplánovaným činem, který si připravil a poté chladnokrevně provedl,“ dodal kriminalista.
Mladík se k činu přiznal, hrozí mu 12 až 20 let vězení. Podle policistů se v noci na úterý po třídenním plánování akce vyzbrojil nožem. Poté za obětí dojel do opuštěné budovy v Dlouhé Loučce, kde zaútočil. Poškozenému způsobil bodnořezná zranění a utekl.