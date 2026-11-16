Olomoucká zoo letos poprvé odchovala sýce rousné. Dvojice mláďat těchto drobných soviček v srpnu opustila hnízdní dutinu a návštěvníci zoo je už mohou vidět ve voliéře nedaleko lanového centra Lanáček. ČTK to dnes sdělil vedoucí marketingu zoo Pavel Javůrek.
Sýci rousní rozšířili kolekci ptáků v olomoucké zoo v roce 2023. První úspěšný odchov se podařil až letos. "Počátkem června začala samice trávit čas v budce a výsledkem její snůšky byla dvě oplozená vejce. Zvolili jsme taktiku minimálního rušení a sýcové nás odměnili úspěchem v podobě dvou mláďat," uvedl kurátor ptáků Jan Kirner. Odchov probíhal bez problémů a mláďata opustila hnízdní dutinu. "Nyní už přepeřila do šatu dospělých jedinců," dodal Kirner.
První letošní hnízdění páru těchto soviček úspěšné nebylo. Samice na jaře snesla čtyři vejce, z nichž dvě byla oplozená. Těsně před líhnutím však snůšku opustila. Pracovníci zoo se pokusili jedno z vajec zachránit podložením pod samici sýčka obecného, která v té době rovněž seděla na vejcích, pokus ale nevyšel.
Sýc rousný patří mezi deset druhů sov, které se pravidelně vyskytují v Česku. Žije především v horských lesích a je závislý na dutinách ve starých stromech, které často vytvořili například strakapoudi. Živí se drobnými savci, které loví v noci ze zálohy. Typickým znakem jsou jasně žluté oční duhovky.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni přišlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.