Poradna byla otevřena na ulici 28. října 19 (v blízkosti Zverimexu). Vedoucím dluhové poradny je Daniel Horký (mobil: 607 697 015), lidé mohou obracet také na Nelu Laštovicovou Kinc (739 376 074).

Poradna má otevřeno v pondělí, úterý a čtvrtek od 7.30 hodin do 12 a od 12.30 do 16 hodin, ve středu od 8 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.