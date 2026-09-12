Dny evropského dědictví představí chrám ve Staré Vodě i moravičanská hradiště

Poutní chrám ve Staré Vodě na Olomoucku a archeologická naleziště v Moravičanech a Stavenicích na Šumpersku představí při Dnech evropského dědictví olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ). Tématem letošního ročníku jsou Ohrožené památky. Památkáři chtějí na vybraných místech upozornit na problémy spojené s jejich zachováním i na význam odborné a veřejné péče, sdělila ČTK mluvčí olomouckého pracoviště Sandra Kolářová.
Komentované prohlídky raně středověkých hradišť v Moravičanech a Stavenicích budou 24. září. "Představují mimořádně cenné památky, jejichž stav a vývoj dlouhodobě sledujeme a které jsou vystaveny působení přírodních procesů i dalších degradačních vlivů. Poutní chrám ve Staré Vodě je naopak příkladem místa, které se po desetiletích zanedbání postupně vrací do života díky úsilí místní komunity, správce poutního místa Aleše Tománka, obce a jejího vedení," uvedl ředitel olomouckého pracoviště NPÚ Jakub Novák.
Ve Staré Vodě u Libavé se návštěvníci 19. a 20. září dozvědí více o historii poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny. Barokní chrám vznikl na starobylém poutním místě v 80. letech 17. století z iniciativy olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castecorna. Na současném stavu kostela se podepsala nejen dlouholetá devastace armádou, ale také desetiletí zanedbané údržby. Chrám však prochází postupnou obnovou. Prohlídky povedou Milan Škobrtal a správce poutního místa Aleš Tománek. Výklad začne vždy v celou hodinu, poslední je naplánovaný na 17:00. Vstupné se neplatí, pořadatelé ale uvítají příspěvek na obnovu památky.
Vycházku v Moravičanech a Stavenicích povede 24. září Pavel Kašpar. Zaměří se na archeologické výzkumy lokality Soutok v okolí kostela svatého Jiří v Moravičanech a na výšinné opevněné sídliště, hradiště Stavenice. V oblasti Soutok archeologové objevili nálezy z doby pravěkého osídlení, především z doby bronzové a římské a následně zejména ze středověku. Oblast sledují od roku 1953. Necelý kilometr od ní je výšinné opevněné hradiště, které přitahovalo pozornost německých badatelů již ve 30. a 40. letech minulého století. Podstatné informace o historii místního osídlení i o původní konstrukci opevnění přinesl archeologický průzkum v letech 2019 a 2020.
Účastníci se sejdou v 15:00 u hlavního nádraží v Moravičanech. Nejprve si poslechnou výklad k archeologickým výzkumům v okolí kostela svatého Jiří, poté se přesunou na stavenické hradiště. Celá trasa bude dlouhá přibližně dva kilometry.