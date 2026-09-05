Dny evropského dědictví v Olomouci nabídnou koncerty, prohlídky i videomapping

Autor: ČTK
  14:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bezmála šest desítek památek a dalších objektů se příští víkend otevře v Olomouci během Dnů evropského dědictví. Lidé se letos poprvé podívají také do běžně nepřístupné pevnostní bašty číslo 8 u Vily Primavesi. Týdenní program začne v pondělí, nabídne rovněž koncerty, videomapping, komentované prohlídky a procházky městem, na pátek je plánován tradiční open air koncert na Horním náměstí. Vybrané památky se znovu promění v koncertní sály, sdělil ČTK mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.

Otevřeny budou muzea a galerie, kostely, vojenské památky, ale také univerzitní budovy či zajímavá historická místa. "Novinkou v letošním programu otevřených památek je zpřístupnění unikátní pevnostní bašty č. 8 nad schodištěm vedle Vily Primavesi. Je to objekt, který je veřejnosti standardně nepřístupný a letos tak budou mít zájemci jedinečnou příležitost jej vidět zevnitř," uvedl náměstek primátorky Viktor Suchanek (Piráti).

Zavítat mohou zájemci i do krytu civilní obrany v Bezručových sadech či Arcibiskupského paláce. "Své brány otevře veřejnosti také Jihoslovanské mauzoleum, které je na seznamu otevřených památek pravidelně již několik let. Letos se tu však na čtvrtek 10. září ve 20:00 připravuje mimořádný program, který připomene kulaté výročí 100 let jeho výstavby. Mauzoleum bude zdobit květinové aranžmá a bude nasvícené," sdělil Radim Schubert z olomouckého magistrátu. Součástí programu bude také páteční videomappingu na fasádě bývalé jezuitské koleje.

Letošní open air koncert na Horním náměstí představí to nejlepší ze současného operního a baletního repertoáru Moravského divadla Olomouc a z orchestrálních čísel Moravské filharmonie Olomouc. "Komponovaný program s názvem Operní a baletní meze v jeden večer propojí orchestr filharmonie, sbor a sólový zpěv doplněný o taneční umění," doplnil Horejš.

Po loňské premiéře se vybrané památky o víkendu 12. a 13. září opět promění v koncertní sály. Hudbou ožije Prelátská zahrada u Klášterního Hradiska, Červený kostel, Slavnostní sál Komenium, kaple Božího Těla, kostel Panny Marie Sněžné, Parkánové zahrady i renesanční lodžie olomoucké radnice a prostor u Caesarovy kašny. Znít tam bude například šanson, vokální kvintet, žesťový kvintet či smyčcový soubor GEMID Pop Quintet složený ze členů Moravské filharmonie Olomouc.

Od pondělí do neděle jsou v plánu také komentované prohlídky městem s průvodci, chystá se například komentovaný okruh s názvem Olomouc v Evropě, který připomene významné osobnosti spojené s městem, či procházky po vojenských památkách. Prohlídka Po stopách služebnictva, hostů a Jeho knížecí Milosti zase zájemce zavede do běžně nepřístupných míst Arcibiskupského paláce. Informační centrum Olomouc letos zopakuje prohlídkový okruh Po stopách tvůrců sloupu Nejsvětější Trojice, dodal mluvčí radnice.

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