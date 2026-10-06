Dny židovské kultury v Olomouci nabídnou přednášky, koncert i výstavu Hlasy

Přednášky, koncert kapely Kafka Band, filmy, výstavy či komentované procházky po stopách židovské historie i současnosti nabídne zájemcům letošní ročník olomouckého festivalu Dny židovské kultury. Přehlídka bude celý příští týden, ponese název Židovská Morava - periferie X centrum? Zaměří se mimo jiné na význam Moravy v židovských dějinách, sdělil ČTK mluvčí Muzea umění v Olomouci Tomáš Kasal. Muzeum je spolupořadatelem akce, podílí se na ní i Židovská obec Olomouc.
"Morava byla po staletí prostorem, kde se setkávaly různé jazyky, kultury a migrační proudy. Judaistka a lingvistka Lenka Uličná v úvodní přednášce představí fenomén dajčmeriš - možnou specifickou podobu židovské němčiny, která odráží prolínání německého, jidiš a českého prostředí. Morava tak mohla být nejen periferií, ale také mostem mezi západním a východním židovským světem," podotkl mluvčí muzea.
Festival připomene i méně známou ekonomickou stránku židovských dějin. Historik Michael Viktořík představí Olomouc jako významné centrum sladovnického průmyslu a mezinárodního obchodu. "V závěru 19. století zde a v okolí působily velké exportní sladovny, na jejichž rozvoji se zásadně podíleli židovští podnikatelé," doplnil Kasal. Historik Michal Doležel provede zájemce také hospodářským životem v Brně a vilami brněnských průmyslníků.
Výrazným bodem programu bude výstava Hlasy, která propojí historické prameny s nejnovějšími technologiemi. "Originální dopisy a kresby z období holocaustu, pět příběhů spojených s Moravou, vzpomínky jejich potomků a technologie umělé inteligence vytvoří prostor pro setkání minulosti se současností. Výstava navíc připomene poválečný život olomoucké židovské obce prostřednictvím vzpomínek na její kantory," dodal mluvčí.
Festival nabídne také kulturní setkání. V plánu je například koncert skupiny Kafka Band, která přiveze do Olomouce hudební interpretaci Kafkových románů, Ingeborg Fialová představí opomíjenou tradici brněnské německojazyčné literatury a večer mladé poezie otevře témata židovské identity, paměti a tradice. Filmový program v Centralu připomene osudy moravských židovských rodin i příběh Chavivy Reikové, výrazné osobnosti slovenského židovského odboje.
Pořadatelé pro zájemce připravili i komentované prohlídky po stopách židovské historie, s odborníky se budou moci zájemci vydat do ulic Olomouce i Prostějova. Chystá se také Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc. Více informací k programu je na stránkách festivalu.