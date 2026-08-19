Do komunálních voleb v Olomouci bylo zaregistrováno všech 12 podaných kandidátek

Olomoucký magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech 12 podaných kandidátek, žádnou neodmítl. ČTK dnes informaci získala na úřední desce magistrátu. Při posledních komunálních volbách v roce 2022 voliči v Olomouci vybírali z 11 kandidátek. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. O registraci podaných kandidátek musí příslušné úřady rozhodnout do soboty 22. srpna.
Řada stran a hnutí už s předstihem oznámila své lídry. Hnutí ANO do komunálních voleb v Olomouci povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou olomoucké kandidátky ODS je podnikatel Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých, kteří půjdou v Olomouci do voleb poprvé samostatně, se stal právník a bývalý městský zastupitel Marek Zelenka.
Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. O hlasy voličů bude na podzim v Olomouci usilovat také nová koalice TOP 09, České pirátské strany a Strany zelených. Lídryní kandidátky je politoložka Lucie Tungul (TOP 09).
Jedničkou na kandidátce KDU-ČSL bude advokát, krajský a olomoucký zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Do komunálních voleb v Olomouci půjdou společně hnutí SPD, strany Trikolora a Svobodní. Kandidátku povede náměstek hejtmana Pavel Jelínek (SPD). Lídrem Přísahy bude Marian Jašek a jedničkou na kandidátce Koruny České Václav Andrš.
Komunální volby v Olomouci v roce 2022 vyhrálo ANO, získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponuje osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele má hnutí spOLečně. Šestý STAN má dva mandáty.
Přehled kandidujících uskupení včetně lídrů pro komunální volby v Olomouci:
Název volebního uskupení Lídr 2022 Lídr 2026
ANO Miroslav Žbánek Miroslava Ferancová
Demokratická strana zelených - Za práva zvířat X N
KDU-ČSL součást koalice SPOLU Matouš Pelikán
ODS součást koalice SPOLU Jan Vašíř
Koruna Česká X Václav Andrš
Levicové Olomoucko X N
Milujeme Olomouc - TOP 09, Piráti a Zelení X Lucie Tungul
ProOlomouc
součást koalice s Piráty Aleš Prstek
Přísaha občanské hnutí Václav Dvořák Marian Jašek
spOLečně Otakar Bačák Otakar Bačák
SPD, Svobodní a Trikolora
Pavel Jelínek Pavel Jelínek
STAN součást koalice STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti Marek Zelenka
Olomoučané Michal Mencl X
KSČM Liběna Večeřová X
Svobodní, Soukromníci, Koruna Česká a Konzervativní strana Bohuslav Coufal X
Sdružení pro republiku-Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska Pavel Mužný X
ProOlomouc a Piráti Tomáš Pejpek X
STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti Andrea Hanáčková X
SPOLU - koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Markéta Záleská X
X - nekandiduje, N - údaj není k dispozici
Zdroj: magistrát Olomouce, ČSÚ, politické strany a hnutí