Do komunálních voleb v Olomouci půjdou společně SPD, Trikolora a Svobodní

Do komunálních voleb v krajském městě Olomouci půjde společně hnutí SPD, strany Trikolora a Svobodní. Kandidátku povede náměstek hejtmana Pavel Jelínek (SPD), informovali o tom dnes ČTK zástupci SPD. Koalice tak navazuje na své působení v minulém volebním období, kdy v Olomouci kandidovala s Trikolorou. Voličům chce nabídnout důslednou obhajobu jejich zájmů, odpovědné hospodaření města a řešení každodenních problémů.
Lídr společné kandidátky chce své zkušenosti z komunální politiky i z krajské samosprávy využít také ve prospěch rozvoje statutárního města Olomouce. "Olomouc si zaslouží vedení, které bude naslouchat svým občanům, hospodařit s veřejnými prostředky odpovědně a bude hájit zájmy místních obyvatel. Společně s Trikolorou a Svobodnými přinášíme zkušenosti, energii i jasnou vizi bezpečného, prosperujícího a dobře spravovaného města," uvedl krajský náměstek Jelínek, který je zároveň olomouckým zastupitelem.
V následujících týdnech představí koalice kompletní kandidátku i programové priority, které se zaměří především na bezpečnost, efektivní hospodaření města, tramvajovou dopravu, dostupné bydlení, podporu rodin a rozvoj kvalitní městské infrastruktury.
Ve stejné koalici kandidovalo hnutí SPD také loni v krajských volbách, společně navíc se stranou PRO. V komunálních volbách se před čtyřmi lety ucházelo hnutí SPD o hlasy Olomoučanů v koalici s Trikolorou. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo s 11,42 procenta hlasů pět mandátů.
Své lídry pro olomoucké komunální volby již zveřejnily také další strany a hnutí. ANO povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou ODS je podnikatel Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých (STAN), kteří půjdou v Olomouci do voleb poprvé samostatně, se stal právník a bývalý městský zastupitel Marek Zelenka. Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.
O hlasy voličů bude na podzim usilovat také koalice TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených. Lídryní kandidátky je politoložka Lucie Tungul (TOP 09). Lídrem KDU-ČSL bude advokát, krajský a olomoucký zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán.