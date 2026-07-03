Do Moravského divadla přišlo 98.000 diváků, o 4000 více než loni

Moravské divadlo v Olomouci (MDO) navštívilo v uplynulé divadelní sezoně 98.000 diváků. Ředitel David Gerneš označuje sezonu za mimořádně úspěšnou, diváků bylo v meziročním srovnání o 4000 více. Mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita, balet Romeo a Julie nebo činohra Sluha dvou pánů. Průměrná návštěvnost za celou sezonu byla 80 procent, sdělila dnes ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová. MDO ukončilo sezonu na konci června festivalem Moravské divadelní léto.
"Žijeme v době, která kultuře příliš nepřeje. O to více si uvědomuji, jak mimořádného nasazení a odhodlání vyžaduje udržet vysokou uměleckou úroveň našich inscenací," podotkl Gerneš, který ocenil i počet návštěvníků. "Jejich přízeň je pro nás tou největší odměnou a mám velkou radost, že v letošní sezoně byla ještě větší než v té předchozí. Je to pro nás závazek i motivace pokračovat v práci, která má smysl," doplnil ředitel.
V ukončené sezoně nabídlo MDO celkem 13 premiér činoherního, operního i baletního souboru. "Nejúspěšnějšími diváckými tituly byly Evita, Romeo a Julie a Sluha dvou pánů a derniéra Sherlocka Holmese - vražda vousatých žen. Muzikál Evita měl po celou sezonu vyprodáno," doplnila mluvčí divadla. Svou sezonu ukončilo divadlo premiérou černé britské komedie Mladý Humble.
Poprvé v historii divadla uvedla jednu premiéru také Malá kulturní scéna Sedmička, kterou MDO otevřelo loni. Scéna je určena pro komorní projekty. "První velkou premiérou, která se na prknech malé kulturní scény odehrála, byla činoherní inscenace Jejich sestra z pera Martina Šinkovského. Autoři se v díle zaměřili na osudy žen rodiny Mašínů, a především pak na Zdenu Mašínovou, která nedávno zemřela, ale premiéry se ještě dočkala," dodala mluvčí.
Pro nadcházející sezonu chystá MDO celkem 12 premiér. Návštěvníci se mohou těšit na klasické tituly světového repertoáru, současnou dramatiku i autorské projekty. Divadlo uvede i světovou baletní premiéru Drákuly. Příští sezona bude zároveň poslední pro šéfa činohry Romana Vencla, který po deseti letech oznámil odchod z funkce. Zůstane však členem činoherního souboru.