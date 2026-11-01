Do Olomouce zamíří australský kytarista Tommy Emmanuel, držitel Grammy

Do Olomouce zamíří v polovině listopadu jeden z nejuznávanějších kytaristů světa, Australan Tommy Emmanuel. Na Výstavišti Flora představí posluchačům své nové album Living in the Light, nahrávka propojuje blues, jazz, country i pop. Jako speciálního hosta přiveze mladého chorvatského kytaristu Frana Livingstona. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu, řekl dnes ČTK za pořadatele akce Roman Helcl.
"Tommy Emmanuel má v České republice mimořádně věrné publikum. Vyprodal pražskou Lucernu a loni také dvakrát Španělský sál Pražského hradu. Přesto dosud nikdy nevystoupil v Olomouci. Jsme proto rádi, že ho tentokrát můžeme představit také místnímu publiku. Jeho hudba totiž překračuje hranice žánrů a oslovuje nejen kytaristy, ale také milovníky jazzu, blues, rocku i klasické hudby," uvedl pořadatel koncertu David Gaydečka.
Do Olomouce jednasedmdesátiletý kytarista, který je po celém světě znám díky svému energickému vystupování, přiveze první sólovou studiovou desku po deseti letech, na níž vedle instrumentálních skladeb také zpívá. "Nahrávka vznikla za pouhé čtyři dny ve spolupráci s producentem Vancem Powellem, který pracoval například s Jackem Whitem nebo Chrisem Stapletonem. Emmanuel většinu skladeb natočil na první či druhý pokus, bez dlouhého studiového experimentování," doplnil Helcl.
Speciálním hostem olomouckého koncertu bude chorvatský kytarista a skladatel Frano Livingston. S Emmanuelem se poprvé setkal na pódiu v Záhřebu, když mu bylo osm let. Australský muzikant v něm tehdy rozpoznal mimořádný talent a jejich setkání přerostlo v dlouholeté přátelství a hudební spolupráci.
Olomoucké publikum podle pořadatelů čeká koncert, při kterém bude hudebník střídat vlastní skladby s osobitými úpravami známých melodií, blues, jazzu i rockových klasik. "Jeho vystoupení jsou pověstná nejen mimořádnou technikou, ale také spontánností, improvizací a bezprostředním kontaktem s publikem," doplnili pořadatelé.
Hudebník během více než šedesátileté kariéry získal cenu Grammy, vystoupil na závěrečném ceremoniálu olympijských her v Sydney, koncertoval v Carnegie Hall i Sydney Opera House a spolupracoval s Ericem Claptonem, Markem Knopflerem či Les Paulem. Je také jedním z pěti kytaristů, kterým legendární americký kytarista a hudební producent Chet Atkins udělil čestný titul Certified Guitar Player.