Archiv olomouckého arcibiskupství získal dokumenty a další předměty spojené se dvěma významnými olomouckými duchovními. Mezi nově darovanými artefakty je papežská listina z počátku minulého století, která jmenovala Viléma Blažka pomocným biskupem, nebo dopis generálního vikáře Josefa Glogara z koncentračního tábora Buchenwald z roku 1940. Materiály věnovali soukromí dárci, kteří tak reagovali na výzvu olomouckého arcibiskupství týkající se pozornosti k historickým předmětům, sdělil ČTK jeho mluvčí Jiří Gračka.
Zbislav Flašar daroval archivu dokumenty spojené s olomouckým světícím biskupem Vilémem Blažkem, který působil na počátku 20. století. Mezi nimi je papežská bula Pia X. z roku 1908, kterou papež jmenoval Blažka pomocným biskupem. Součástí daru je také dokument s pečetí italského kardinála Konstantina Patriziho z roku 1871, který potvrzoval pravost relikvie svatého Viléma vlastněné biskupem Blažkem, popsal mluvčí arcibiskupství.
Dalším přírůstkem do archivu jsou osobní dokumenty bývalého generálního vikáře Josefa Glogara. Jeho vzdálená příbuzná věnovala arcibiskupství mimo jiné dopis, který Glogar v červenci 1940 napsal své sestře a jejímu manželovi z koncentračního tábora Buchenwald. Pozůstalost zahrnuje také osobní dokumenty, fotografie z 60. let minulého století, oznámení o úmrtí a Glogarův prsten.
Podle vedoucího archivu olomouckého arcibiskupství Víta Němce přiměla dárce k předání předmětů reportáž o navrácení historických artefaktů. Začátkem září rodina Hany Daňkové předala arcibiskupství vzácnou pergamenovou listinu z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Theodoru Kohnovi, a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. z Lichtensteina-Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Rodina ji nalezla v pozůstalosti.
Právě na tento krok reagovala následně výzva arcibiskupství. "Dá se říct, že jsme tím zachránili řadu cenných listin, fotografií a dalších archivních materiálů, které by zůstaly někde v zapomnění a časem by skončily třeba někde ve sběru nebo na smetišti. Takto zůstanou zachovány pro historickou paměť a budou zpřístupněny široké veřejnosti a všem zájemcům o historii a bádání v archivních pramenech," uvedl Němec na stránkách arcibiskupství.
Pozůstalosti po Blažkovi a Glogarovi převzala k archivaci olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě. Fotografie z Glogarovy pozůstalosti archiv arcibiskupství digitalizoval. Všechny dokumenty budou zpřístupněny badatelům. Jeho prsten byl předán památkovému oddělení arcibiskupství, které ho uloží do depozitáře.