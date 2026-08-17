Do Olomouckého kraje dorazily silné bouřky, hasiči mají desítky výjezdů

Olomoucký kraj dnes odpoledne zasáhly silné bouřky provázené přívalovým deštěm a silným větrem. Hasiči kvůli počasí evidují přes 40 výjezdů. Pomáhali především s odklízením popadaných stromů a ulomených větví na silnicích, sdělil ČTK jejich mluvčí Petr Běhal. Nejvíce případů zaznamenali hasiči na Prostějovsku, Olomoucku a Mohelnicku. Další pásmo bouřek má podle radaru dorazit v nadcházejících hodinách.
"Hasiči nejčastěji odstraňují spadlé stromy a větve z komunikací, které komplikují provoz a mohou ohrožovat bezpečnost. Řešíme také další události související s nepříznivým počasím. Vzhledem k pokračujícímu dešti doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti. Nevstupujte zbytečně do lesních porostů a míst, kde hrozí pád stromů nebo větví," uvedl mluvčí hasičů.
Bouřky se na Moravu přesouvají ze západu, meteorologové dnes po 17:00 na facebooku uvedli, že těžiště bouřkové činnosti se přelévá na Moravu a do východních Čech. "Při postupu na Moravu se mohou bouřky spojovat a začít tvořit bouřkové linie a systémy. Zejména v oblasti západní, střední a jižní Moravy, ale s menší pravděpodobností i v Moravskoslezském kraji nebo na východě Pardubického kraje pak na těchto bouřkových liniích hrozí zejména v druhé polovině odpoledne a večer i velmi silné nárazy větru i přes 90 kilometrů v hodině a větrem hnané kroupy," uvedli meteorologové.