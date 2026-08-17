Do Olomouckého kraje dorazily silné bouřky, hasiči mají desítky výjezdů

Olomoucký kraj dnes odpoledne a večer zasáhly silné bouřky provázené přívalovým deštěm a silným větrem. Hasiči k 19:30 evidovali kvůli počasí na devět desítek výjezdů, situace se však už uklidňuje, řekl ČTK jejich mluvčí Petr Běhal. Pomáhali především s odklízením popadaných stromů a ulomených větví na silnicích, sdělil ČTK jejich mluvčí Petr Běhal. Nejvíce případů zaznamenali hasiči na Prostějovsku, Olomoucku a Mohelnicku, později se přidalo také Šternbersko.
Hasiči nejčastěji odstraňovali spadlé stromy a větve z komunikací, které komplikovaly provoz a mohly ohrožovat bezpečnost."Máme dosud kolem 88 událostí. Stále řešíme popadané stromy, ve výjjimečných případech je to i čerpání vody ve sklepě. Zatím to vypadá, že se to již uklidňuje, už i telefonáty ustaly," uvedl mluvčí hasičů.
Bouřky se na Moravu přesouvají ze západu, meteorologové dnes po 17:00 na facebooku uvedli, že těžiště bouřkové činnosti se přelévá na Moravu a do východních Čech. "Při postupu na Moravu se mohou bouřky spojovat a začít tvořit bouřkové linie a systémy. Zejména v oblasti západní, střední a jižní Moravy, ale s menší pravděpodobností i v Moravskoslezském kraji nebo na východě Pardubického kraje pak na těchto bouřkových liniích hrozí zejména v druhé polovině odpoledne a večer i velmi silné nárazy větru i přes 90 kilometrů v hodině a větrem hnané kroupy," uvedli meteorologové.