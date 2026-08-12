Do Šumperka zamíří na desetidenní akci divadelní talenti z celé republiky

Do Šumperka zamíří v pátek mladí divadelníci z celé republiky, koná se zde Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.). Tradiční desetidenní projekt nabídne mladým talentům prostor pro vzdělávání, tvorbu i vzájemnou inspiraci. Své herecké a tvůrčí schopnosti budou rozvíjet ve třech tematických dílnách pod vedením zkušených herců, pedagogů, režisérů a performerů, sdělila ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová. Výsledky své práce poté představí veřejně v šumperském divadle.
"S.M.A.D. je místem, kde se potkává talent, chuť tvořit i odvaha hledat nové cesty. Mladí lidé zde získávají nejen nové dovednosti, ale také cenné kontakty a inspiraci, která často ovlivní jejich další uměleckou i profesní cestu," uvedla Alena Crhová z Národního institutu pro kulturu, který setkání pořádá.
Do Šumperka na akci každoročně podle pořadatelů přijíždějí desítky účastníků, lektorů a hostů z celé České republiky. Letošní ročník nabídne tři tematické dílny. První z nich se zaměří na komplexní hereckou přípravu od jevištního pohybu a mluvy přes práci s textem a podtextem až po samotnou tvorbu postavy. "Účastníci si vyzkoušejí různé podoby herectví od komedie dell'arte po moderní drama. Lektorem bude herec, pedagog a hudebník Vít Hofmann," uvedli pořadatelé akce na stránkách města.
Druhá dílna propojí poetiku temné klauniády inspirované odkazem Borise Hybnera s principy černého divadla. Mladí divadelníci se budou věnovat neverbálnímu herectví, pantomimě, rytmu, pohybu a jevištní imaginaci. Dílnu povede mim, herec, performer, pedagog a choreograf Lukáš Šimon. Třetí dílna nabídne účastníkům se základní divadelní zkušeností možnost projít si celým procesem vzniku inscenace od výběru a dramatizace textu přes režii, scénografii a hudbu až po herecké ztvárnění. Povede ji režisér, pedagog a autor Jozef Krasula.
Součástí programu budou vedle intenzivní práce v dílnách také inspirativní vystoupení amatérských souborů, diskuse a společná reflexe tvorby. Vyvrcholením desetidenního setkání bude veřejná závěrečná prezentace v sobotu 22. srpna v Divadle Šumperk. Diváci na ní uvidí výsledky práce všech workshopových tříd.