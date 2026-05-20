Do voleb v Olomouci půjde také koalice TOP 09, Pirátů a Strany zelených

O hlasy voličů v podzimních komunálních volbách v Olomouci bude usilovat také zatím jediná koalice, kterou tvoří TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených. Lídryní kandidátky bude politoložka Lucie Tungul (TOP 09), na kandidátní listině ji následuje krajský předseda Pirátů a městský zastupitel Zdeněk Žák a Roman Koutek, rovněž z Pirátů. Voliče chtějí oslovit třemi pilíři programu - Olomouc blízko rodinám, Olomouc blízko lidem a Olomouc blízko životu, řekli dnes novinářům zástupci koalice.
Kampaň zahájila koalice pod heslem Milujeme Olomouc. "Podle mne je velkou výhodou to, že můžeme jít jako koalice, protože můžeme nabídnout řešení problémů z různých úhlů pohledu a právě v jejich celistvosti, ne pouze zaměřené na velmi úzký segment našich potenciálních voličů. Můžeme ukázat to, že dokážeme pracovat společně a hledat společná řešení," řekla dnes ČTK osmačtyřicetiletá Tungul, která loni kandidovala do Poslanecké sněmovny jako dvojka za TOP 09.
Koalice prosazuje například místo ve školce pro děti od dvou let v každé části města, menší třídy na základních školách, sportoviště v každé čtvrti a dostupné bydlení pro mladé. Zaměřit se chce i na stínítka na dětských hřištích a veřejná sociální zázemí v jejich blízkosti. V programu má také integraci sdílených kol do MHD, stavbu patrových parkovišť se solární nebo zelenou střechou a ochranu rezidentního parkování. Prosazuje také lepší financování Moravského divadla a filharmonie i prostor pro nezávislé scény
Lídrem KDU-ČSL bude advokát, krajský a olomoucký zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Druhé místo připadlo českému reprezentantovi v šermu Jakubu Jurkovi a třetí Renatě Konečné, která se specializuje na insolvenční právo. Pelikán novinářům řekl, že lidovci kladou důraz například na rozvoj městské hromadné dopravy, bezpečné cesty pro děti a seniory nebo zlepšení parkování. Mezi prioritami zmínil zachování tramvajové trati do Pavloviček.
Lidovci se zaměří i na rodiny, seniory a osoby v náročné životní situaci. Volební kampaň podle Pelikána navazuje na projekty, které se lidovcům podařilo v minulosti prosadit, jako je například prodloužení tramvajové trati do Slavonína, rozvoj Holického lesa či oživení městské náplavky. Pelikán podotkl, že výrazným rysem kandidátky lidovců je generační obměna. Celkem 21 kandidátů bude o hlasy voličů usilovat poprvé, výrazné zastoupení mají nezávislí kandidáti.
ANO do komunálních voleb povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou ODS je podnikatel Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých (STAN), kteří půjdou v Olomouci do voleb poprvé samostatně, se stal právník a bývalý městský zastupitel Marek Zelenka. Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.