Do voleb v Olomouci půjde také koalice TOP 09, Pirátů a Strany zelených

Autor: ČTK
  11:14aktualizováno  12:35
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

O hlasy voličů v podzimních komunálních volbách v Olomouci bude usilovat také zatím jediná koalice, kterou tvoří TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených. Lídryní kandidátky bude politoložka Lucie Tungul (TOP 09), na kandidátní listině ji následuje krajský předseda Pirátů a městský zastupitel Zdeněk Žák a Roman Koutek, rovněž z Pirátů. Voliče chtějí oslovit třemi pilíři programu - Olomouc blízko rodinám, Olomouc blízko lidem a Olomouc blízko životu, řekli dnes novinářům zástupci koalice.

Kampaň zahájila koalice pod heslem Milujeme Olomouc. "Podle mne je velkou výhodou to, že můžeme jít jako koalice, protože můžeme nabídnout řešení problémů z různých úhlů pohledu a právě v jejich celistvosti, ne pouze zaměřené na velmi úzký segment našich potenciálních voličů. Můžeme ukázat to, že dokážeme pracovat společně a hledat společná řešení," řekla dnes ČTK osmačtyřicetiletá Tungul, která loni kandidovala do Poslanecké sněmovny jako dvojka za TOP 09.

Koalice prosazuje například místo ve školce pro děti od dvou let v každé části města, menší třídy na základních školách, sportoviště v každé čtvrti a dostupné bydlení pro mladé. Zaměřit se chce i na stínítka na dětských hřištích a veřejná sociální zázemí v jejich blízkosti. V programu má také integraci sdílených kol do MHD, stavbu patrových parkovišť se solární nebo zelenou střechou a ochranu rezidentního parkování. Prosazuje také lepší financování Moravského divadla a filharmonie i prostor pro nezávislé scény

Lídrem KDU-ČSL bude advokát, krajský a olomoucký zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Druhé místo připadlo českému reprezentantovi v šermu Jakubu Jurkovi a třetí Renatě Konečné, která se specializuje na insolvenční právo. Pelikán novinářům řekl, že lidovci kladou důraz například na rozvoj městské hromadné dopravy, bezpečné cesty pro děti a seniory nebo zlepšení parkování. Mezi prioritami zmínil zachování tramvajové trati do Pavloviček.

Lidovci se zaměří i na rodiny, seniory a osoby v náročné životní situaci. Volební kampaň podle Pelikána navazuje na projekty, které se lidovcům podařilo v minulosti prosadit, jako je například prodloužení tramvajové trati do Slavonína, rozvoj Holického lesa či oživení městské náplavky. Pelikán podotkl, že výrazným rysem kandidátky lidovců je generační obměna. Celkem 21 kandidátů bude o hlasy voličů usilovat poprvé, výrazné zastoupení mají nezávislí kandidáti.

ANO do komunálních voleb povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou ODS je podnikatel Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých (STAN), kteří půjdou v Olomouci do voleb poprvé samostatně, se stal právník a bývalý městský zastupitel Marek Zelenka. Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Policie na Náchodsku rozbila drogový gang, obvinila tři lidi

ilustrační snímek

Policisté v pohraničním Náchodsku na severu Královéhradeckého kraje rozbili gang distributorů drog. Obvinili tři lidi, kteří zejména v okolí Hronova šířili...

21. května 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

21. května 2026  14:32,  aktualizováno  20:22

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

21. května 2026  20:12

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

21. května 2026  20:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7. den na MS v hokeji 2026: Kanada, Slovensko i Švýcarsko jdou dnes do akce

Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 ve Švýcarsku

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračuje dalším nabitým programem. Ve čtvrtek 21. května jsou na programu čtyři utkání základních skupin v Curychu a Fribourgu. Fanoušci se mohou těšit na...

21. května 2026  19:58

Vlastivědné muzeum v Olomouci zaplní letošní nejlepší amatérské fotografie

ilustrační snímek

Organizátoři Národní soutěže fotografie (NASFO), která je určená amatérským fotografům, letos vybírali z 1049 snímků od 159 autorů. Výsledky vyhlásí v sobotu...

21. května 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Opoziční Pirátí s Fórem v Jihlavě se v kampani zaměří na bydlení i parkování

ilustrační snímek

Mezi volebními tématy opozičních Pirátů s Fórem Jihlava v krajské Jihlavě bude dostupné bydlení, parkování i úpravy veřejného prostoru včetně obnovy náměstí. V...

21. května 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Praha má v plánu ochránit své „vesnice“. Nebude možné v nich postavit věžáky

Staré Střešovice si uchovají svůj vesnický ráz

Důležitý dokument spěje do finálního schvalování. Metropolitní plán promění tvář Prahy na celá desetiletí. Pomůže hlavnímu městu s novými stavbami i ochranou přírody a vesnických lokalit. Plán...

21. května 2026  19:10

Hana Špirková: Současné šedesátnice jsou pod velkým tlakem, učíme je myslet na sebe

Hana Špirková je máma tří dětí. Projekt rozjela během rodičovské ještě s...

Hana Špirková založila projekt Stříbrná generace, ve kterém se věnuje ženám v předseniorním věku (asi 55–65 let), které jsou často dlouhodobě zvyklé fungovat pro ostatní. Starají se o rodinu,...

21. května 2026  19:09

Gustáv Husák měl smysl pro humor. Husákovo ticho ho nepobuřovalo, vzpomíná funkcionář

Husákovo ticho a maratonští běžci

Legendární filmové hlášky často zlidoví natolik, že je nevědomky považujeme za spisovné. Podobný fenomén však funguje také v české dopravní infrastruktuře. Zatímco z komedie Kulový blesk jsme si...

21. května 2026  18:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bolevecký rybník v Plzni má před sezonou čistou vodu, sinice nehrozí ani v létě

ilustrační snímek

Bolevecký rybník, více než padesátihektarové přírodní koupaliště v Plzni, má před letní koupací sezonou dostatek čisté vody. Rozbory navíc ukazují extrémně...

21. května 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Bruntál plánuje vyčistit za dva miliony korun Kobylí rybník

ilustrační snímek

Bruntálská radnice chce vyčistit dno Kobylího rybníka od rdestu kadeřavého. Vodní rostlina už několik let pokrývá hladinu rybníka. Bahno by měl odsát sací...

21. května 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.