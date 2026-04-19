Do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem se sjedou kováři na Olomoucký Fortel

Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku bude v polovině května hostit kováře z Česka i zahraničí, sjedou se sem na tradiční Olomoucký Fortel. Před zraky diváků budou jednotliví mistři černého řemesla demonstrovat svou práci na letošní téma Říše zvířat a zároveň společně vykovají plastiku s názvem Truhla do dračí jeskyně. Součástí letošního ročníku bude také prodejní výstava nožů, řekl ČTK místopředseda spolku Kováři Olomouckého kraje Jaroslav Straka. Akce se uskuteční před oranžerií zámku 16. až 17. května.
Podle pořadatelů jde o osmé mezinárodní setkání v pořadí. "Tato akce již od prvopočátku překročila pomyslné hranice České republiky a pravidelně se jí zúčastňují například kováři ze Slovenska, Polska nebo z Ukrajiny. Hlavní motto naší akce je přiblížit kouzlo tohoto prastarého řemesla široké veřejnosti," uvedl Straka.
Kromě kovářského řemesla budou moci návštěvníci nahlédnout do tajů i jiných starých řemesel. Chybět tak nebude například ukázka tavby a odlévání bronzu či ranhojičství. "Návštěvníci se mohou těšit na individuálního kování našich i hostujících kovářů na téma Říše zvířat, kde před jejich zraky z kusu železa vykovají své kované autorské díla a ukázky nožířů při výrobě či broušení nožů," doplnil místopředseda spolku.
Kováři v areálu zámku budou pracovat také na společném kovaném díle, které letos ponese název Truhla do dračí jeskyně. Za jejím návrhem stojí Andrzej Dzwonkowski z Polska, který je rovněž členem spolku Kováři Olomouckého kraje. "Během soboty a neděle se na výrobě budou postupně podílet téměř všichni zúčastnění kováři," doplnil Straka.
Akce se podle organizátorů účastní stejně jako v předchozích ročnících tři desítky kovářů. Kromě zkušených mistrů je přehlídka otevřena i mladým generacím, prezentovat se tak bude také nastupující generace kovářů ze středních a odborných škol. Program chystají pořadatelé také pro rodiny s dětmi, ty si budou moci vykovat s kovářem vlastní jednoduchý výrobek.