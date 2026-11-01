Dobrodružný život Welzla poprvé ožil v komiksu, nese název Severská rapsodie

Dobrodružný život polárního cestovatele, náčelníka Eskymáků a dobrodruha Jana Eskymo Welzla poprvé ožil v komiksu, který nese název Severská rapsodie. Čtenářům přibližuje první třetinu jeho života. Autory komiksu jsou scenárista Petr Konupčík a výtvarník a režisér Lubomír Hlavsa, držitel Ceny Muriel 2026. Oba tvůrce přitom oslovila svobodná mysl, odvaha a nadhled zábřežského rodáka, řekli dnes ČTK.
"Fascinovalo mě, jaké měl obrovské odhodlání a zároveň i určitý nadhled. Prostě jdu do toho naplno, a když to nevyjde, tak se nic tak strašného neděje," přiblížil Lubomír Hlavsa, co ho na Welzlovi nejvíce oslovilo. Welzlovo heslo "když prondu, prondu, když neprondu, tak neprondu" podle něj vystihuje životní postoj, který může být inspirativní i dnes.
Scenárista Konupčík zdůraznil Welzlovu touhu po svobodě. "Welzl je pro mě symbolem odhodlání plnit si sny. Udělat pro to maximum. Zůstat svobodný - chápat, pomáhat, mít empatii. Myslím, že v každém z nás je trochu toho Welzla. Chceme poznávat i za cenu obětí," doplnil spoluautor scénáře.
Právě první část Welzlova života se rozhodli autoři převést do komiksové podoby. Příběh začíná naloděním v italském Janově a končí ve chvíli, kdy velrybáři Welzla vysadí na Novosibiřských ostrovech. Zachycuje tak první třetinu jeho dobrodružného putování; komiks podle Konupčíka umožňuje jeho rozsáhlý příběh představit v přístupnější a svižnější podobě.
Nápad zpracovat Welzlův život komiksem přitom není nový, autoři o něm uvažovali již před deseti lety, Hlavsa však tehdy dal přednost přípravě celovečerního filmu. K realizaci se oba autoři, kteří společně tvoří komiksový tým Art Conhall již více než 40 let, vrátili až nyní. "Bylo celkem logické, že na realizaci Welzla, ke které nedávno přece jen došlo, se podílíme oba," řekl Hlavsa. Jejich spolupráce podle něj vychází z téměř totožné představy o příběhu. Protože však do scénáře zasahoval také jako režisér a připravil vlastní takzvanou režisérskou verzi textu, jsou jako autoři scénáře podepsáni oba dva.
Příprava na komiks byla přitom podrobná. "Přečetl jsem všechno, co bylo možné sehnat. Včetně divadelní hry. Viděl jsem dokumentární filmy, televizní inscenaci, navštívili jsme i Welzlovo muzeum v Zábřehu. Bylo nutné postavit komiks tak, aby měl spád, zaujal, někdy i pobavil, snažili jsme se, aby vlastně každá stránka měla nějakou pointu," řekl Konupčík.
Při převodu Welzlových osudů do komiksu se snažili autoři zachovat hlavní historické události, bujnou fantazii dobrodruha však místy upravili. Výraznou proměnou prošla také podoba Welzlova vyprávění. "Taková řeč neexistuje. Je to vynikající nápad Luboše a Ivy, kteří můj normální komentář předělali," popsal Konupčík spolupráci s Hlavsou a jeho manželkou Ivou.
Autoři si dovolili také několik hravých odboček. Jednou z nich je setkání Jana Eskymo Welzla s fiktivním českým géniem Járou Cimrmanem v Zábřehu v roce 1893. Podle Konupčíka pro tuto epizodu existuje i důkaz.
Hlavsa, který se komiksové tvorbě věnuje více než 60 let a letos získal Cenu Muriel i místo v Síni slávy českého komiksu, při práci využil také umělou inteligenci, tvůrcům podle něj umožňuje tvořit komiksy rychleji a úsporněji. AI mu pomáhala především s přípravou některých výtvarných podkladů, například přírody, staveb, kostýmů či zvířat. Kompozici stránek, vyprávění i výslednou kresbu však měl v rukou sám.
Na Welzlův příběh chtějí oba autoři navázat dalšími díly. "Dobrodružná cesta Sibiří ve všech ročních obdobích! Byla to skutečně nádherná práce, ke které se příští rok pravděpodobně vrátíme i ve druhém pokračování," doplnil Lubomír Hlavsa.
Zábřežský rodák Jan Eskymo Welzl žil v letech 1868 až 1948. Místní ho pokládají za druhého Járu Cimrmana, ovšem s tím rozdílem, že Welzl skutečně žil. Odešel z domova, aby se vyhnul vojenské službě, procestoval svět, psal knihy, zlatokopům na Aljašce vyráběl těžební stroje a nakonec se stal náčelníkem Eskymáků.