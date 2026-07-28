Dodávka v Přerově při couvání srazila seniorku, žena v nemocnici zemřela

Dodávkový automobil v pondělí v Přerově při couvání srazil starší ženu. Zraněnou seniorku převezla sanitka do nemocnice, kde žena zemřela. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Na dotaz ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Dodávka ženu srazila nedaleko přerovské nemocnice. "Stalo se to při couvání. Zraněná žena byla transportována do nemocnice, kde následkům zranění podlehla," uvedla Zajícová.
Od začátku letošního roku evidují policisté v Olomouckém kraji 11 obětí dopravních nehod. O víkendu na Šumpersku zemřela pětašedesátiletá cyklistka, která přejela do protisměrného pruhu a upadla na komunikaci. Při pádu si poranila hlavu a zemřela. Cyklistka vyrazila na kolo bez přilby.