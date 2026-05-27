Po louce na Olomoucku sám jezdí mobilní kurník, firma láká na vejce z pastvy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:12
Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak pěti stovkám slepic stále čerstvou pastvu, začal nedávno sloužit v Dolanech na Olomoucku. Tamní firma hodlá tímto způsobem produkovat tisíce pastevních vajec měsíčně. Prodávat je bude v automatu u svého areálu, rovněž je nabídne provozovatelům restaurací.

Firma Hanácká zemědělská pořízením mobilního kurníku vyřešila, jak obohatit klasickou živočišnou a rostlinnou výrobu.

„S myšlenkou jsme koketovali delší dobu, ale nabízené modely nám příliš nevyhovovaly. Až jsme objevili tento kurník kanadského výrobce, který nabízí mnohem snadnější obsluhu a vysoký komfort pro slepice,“ uvedl ředitel společnosti Ondřej Solar. Firma patří mezi první uživatele těchto moderních kurníků v Česku.

Firma z Dolan na Olomoucku začala chovat slepice v mobilním kurníku. Ten se sám pohybuje po louce, čímž je zajištěna čerstvá pastva.
V mobilním kurníku má firma Hanácká zemědělská pět stovek nosnic.
Ředitel firmy Hanácká zemědělská Ondřej Solar u slepic v mobilním kurníku, který si nyní společnost pořídila.
Výsledkem podle něj budou pastevní vejce s výrazně lepšími nutričními hodnotami, než jaké nabízejí vejce z konvenčních chovů. Slepice se zároveň postarají o přísun živin do půdy a regulaci škůdců.

Klasické mobilní kurníky se skládají například z maringotky a oploceného výběhu pro slepice, který je třeba pracně přemisťovat po louce. Kanadský model to díky vlastnímu pohonu zvládne sám podle pokynů z mobilní aplikace, pomocí níž lze sledovat i teplotu či vlhkost vzduchu uvnitř.

Posílíte imunitu i srdce. Sedm důvodů, proč jíst vejce

Kurník tvoří oblouková střešní konstrukce potažená plachtami, boky pokrývají ventilační rolety a sítě, jež stáj oddělují od okolí. Boční část je u země opatřena elektrickým ohradníkem chránícím slepice před predátory. O dodávku elektřiny pro pohon, napáječky, dávkovač krmiva a ohradník se stará malá fotovoltaická elektrárna.

Produkce přesáhne deset tisíc vajec měsíčně

Mobilní kurník, v němž nechybí bidýlka i snáškové kukaně s dopravníkem na vejce, instalovala Hanácká zemědělská na louce vedle svého areálu. Od konce dubna v něm chová 500 nosnic.

„Slepice přikrmujeme vlastním hrachem a konopným semenem,“ podotkl Solar. Měsíční produkce by při současném počtu nosnic mohla přesáhnout deset tisíc vajec.

Vejce se koulí lidskými dějinami: házelo se do hrobů či pomáhalo nezadaným

„U našeho střediska v Dolanech na konci května zprovozníme prodejní automat s vejci. Když se mobilní kurník osvědčí, tak pořídíme ještě jeden. V Olomouci jsme už vytipovali místa, kde bychom mohli instalovat další automat,“ nastínil šéf Hanácké zemědělské.

Investice do mobilního kurníku, jehož konstrukci lze využít i pro chov brojlerů, selat či krůt, by se podle něj měla firmě vrátit za zhruba čtyři roky.

Pastevní vejce z Dolan budou o něco dražší než vejce z konvenčních chovů. „Zaváděcí cena bude zhruba 10 korun za kus, později bychom se rádi pohybovali kolem 11 či 12 korun. Pastevní vajíčka nemohou soutěžit o zákazníky svojí cenou, ale pouze kvalitou,“ uzavřel Solar.

