Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích, příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Samosprávy budou moci peníze použít například na rekonstrukci bytových domů, revitalizaci nevyužívaných objektů, demolici starých budov či výstavbu nových obecních bytů. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo. Novinářům to dnes řekl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek (SPD).
"Program je zaměřený především na malé obce, kterým pomůže s přípravou a realizací bytových projektů. Cílem je zjednodušit samosprávám cestu k novému bytovému fondu a pomoci jim překonat překážky, které vznik obecních bytů doposud brzdily," uvedl Jelínek.
Z letošního dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 148 obcí, podle Jelínka vyplynulo, že samosprávy mají připravené projekty a chtějí je realizovat. Oslovené obce ale upozornily například na omezený rozsah uznatelných nákladů, krátké termíny realizace či potřebu rozdělení bytových projektů na etapy.
Připravený dotační program se bude týkat obcí nejvýše s tisícovkou obyvatel, případně stejně lidnatých místních částí obcí do 3000 obyvatel. Jedna samospráva bude moci od kraje získat až třímilionový finanční příspěvek. Pravidla a parametry nového dotačního programu by měla v listopadu projednat krajská rada a poté zastupitelstvo. "Vyhlášení a příjem žádostí plánujeme na příští rok," dodal Jelínek.