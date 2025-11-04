Jeho hlas bude chybět celé společnosti. Jak kardinál Duka provázal život s Olomoucí

Autor: hvl, zun, ČTK
  14:52aktualizováno  14:52
Na zesnulého kardinála Dominika Duku, jenž zemřel v úterý, vzpomínají osobnosti po celé republice. Výjimkou není ani Olomoucký kraj. Zejména k Olomouci měl kardinál silný vztah. Na zdejší Univerzitě Palackého totiž devět let působil jako odborný asistent Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty (CMTF).
Zvon Panny Marie, poslední znovuvyrobený a zároveň největší zvon pro loketský...

Zvon Panny Marie, poslední znovuvyrobený a zároveň největší zvon pro loketský kostel sv. Václava posvětil kardinál Dominik Duka. (24. září 2023) | foto: Profimedia.cz

Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Kardinál Dominik...
Duka se znal i s Václavem Klausem. S tehdejším prezidentem se v Hradci Králové...
Kardinál Dominik Duka hovoří při bohoslužbě ve zrekonstruované bazilice svatého...
Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka s prezidentem republiky Milošem...
8 fotografií

„Čtu zprávu o úmrtí kardinála Dominika Duky a vybavuji si naše první osobní setkání tehdy ještě v Hradci Králové, kdy mluvil k nám mladým s přímostí sobě vlastní, ale s laskavostí a úsměvem. Odchází významná osobnost s pozoruhodným životním příběh, která po léta inspirovala věřící k naději, pokoře a lásce k bližnímu. Jeho hlas pro křesťanské hodnoty bude chybět celé společnosti,“ uvedl končící ministr práce a sociálních věcí z Rokytnice na Přerovsku Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Dominik Duka působil na Katedře biblických věd hned od obnovení Cyrilometodějské teologické fakulty v roce 1990. Pedagogickou činnost ukončil až v roce 1999 po předchozím jmenování královéhradeckým biskupem.

Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let

Během své akademicko-teologické dráhy byl Duka s dalším vyučujícím CMTF UP Františkem X. Halasem hlavní osobností týmu, který připravil k českému vydání Jeruzalémskou bibli. Jde o vrcholné dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Hlavní zásadou tvůrců bylo nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible v českém jazyce vyšla v roce 2009.

„Budeme na něj vzpomínat jako na muže přirozené autority, pevného charakteru a rovné páteře. A nejen to – kardinál Duka byl také občan naší země a bylo to znát. Čest jeho památce, úctu jeho odkazu a klid jeho duši,“ kondolovala mohelnická senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

V roce 1938 měli v Olomouci v posádkovém kostele Panny Marie Sněžné svatbu Dukovi rodiče, otec sloužil u armády a byl zbrojířem na vojenském letišti. „Síla a moudrost, otevřenost a lidskost, které s pana kardinála vyzařovaly, zanechaly ve mně hluboký dojem. Netušil jsem, kolikrát v budoucnu budu mít ještě příležitost s panem kardinálem hovořit. Děkuji za každou minutu prožitou v jeho živé přítomnosti, a o to více lituji, že už další nebudou,“ zavzpomínal také předseda Olomoucké krajské organizace hnutí Přísaha Antonín Staněk.

Petra Bulvase uvedl do nového úřadu olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. (2025)

Duka se znal i s Václavem Klausem. S tehdejším prezidentem se v Hradci Králové zúčastnili připomínky 90. narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška. (1. května 2010)

Vzpomínku na kardinála Duku přidal pro iDNES.cz i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). „Potkali jsme se na některých církevních akcích, třeba když nastupoval do funkce arcibiskup pražský Jan Graubner nebo na Velehradě, vedli jsme drobné hovory. Vždy jsem ho považoval za velice slušného, inteligentního a vzdělaného člověka, který měl ohromný přesah do všech oblastí, ke kterým se vyjadřoval a na církevní, a řekl bych možná i politické, scéně bude chybě,“ sdělil Okleštěk.

„Pana kardinála Dominika jsem vnímal jako vzdělaného muže s nesmírně širokým pohledem na lidský život. Pod komunistickou diktaturou zakusil kvůli své víře pronásledování a věznění a tato zkušenost z něj vytvořila duchovního horlivé až bojovné povahy, který stál odvážně na straně pravdy, přitom ale měl dobré a přátelské srdce,“ napsal na sociální sítí k úmrtí svého předchůdce v čele sboru biskupů ČR současný předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

Dvaaosmdesátiletý kardinál Duka za komunismu působil v ilegalitě a byl vězněn, pražským arcibiskupem byl víc než 12 let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana v roce 2016 obdržel Řád Bílého lva. V říjnu 2001 převzal z rukou prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy.

Laskavý hlas, statečný učitel. Pavel, Zeman nebo Babiš vzpomínají na Duku

Dominikán, emeritní pražský arcibiskup a politický vězeň, který se podílel na obnově církve po roce 1989, byl aktivní do poslední chvíle. Podle pražského arcibiskupství se pohřební mše uskuteční v sobotu 15. listopadu v 11 hodin v katedrále sv. Víta.

Duka letos v říjnu podstoupil akutní operaci, po propuštění do domácí péče byl ale zanedlouho ve vážném stavu znovu hospitalizován.

