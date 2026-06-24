Domovy pro seniory v kraji se připravují na vlnu veder, sází na klimatizace

Domovy pro seniory v Olomouckém kraji reagují na současnou vlnu veder kombinací technických opatření i úpravou každodenního režimu. Zatímco některá zařízení mají rozsáhlé systémy klimatizace, další jejich budování teprve plánují nebo realizují. Příkladem je město Přerov, které se do budování klimatizačního systému v tamním domově pustilo v těchto dnech. Všude podle oslovených zástupců kladou zvýšený důraz na zdravotní stav klientů, dostatečnou hydrataci a přizpůsobení denního programu aktuálním podmínkám, zjistila v anketě ČTK.
Například Domov pro seniory v Radkově Lhotě má nový pavilon vybavený vzduchotechnikou a řadou klimatizačních jednotek. "Na starší budově je to trošku horší, ale kupodivu nám pomáhá to, že děláme nyní rekonstrukci střechy. Máme okolo budovy postavené lešení, které je zaplachtované, takže to snižuje horkost domu, je tam chlad. Podmínky jsou tam přesto trochu náročnější, takže tam o to více dbáme na větrání," řekla dnes ČTK ředitelka domova Tereza Školoudíková s tím, že i tam se bude klimatizace doplňovat.
Vedra se odrážejí i na denním režimu - zaměstnanci během horkých dnů posilují kontrolu hydratace klientů, větrají především v ranních a večerních hodinách a přizpůsobují oblečení i další režimová opatření aktuálním teplotám, doplnila ředitelka.
Na technická řešení spoléhá Domov pro seniory v Kostelci na Hané. Klimatizované má společné prostory, chodby i haly, ochranu před přehříváním budovy zajišťují fólie na oknech orientovaných na slunné strany. Současně je posílen pitný režim klientů, řekl dnes ČTK ředitel domova David Ševčík. Přestože vedení domova aktivity seniorů zásadně neomezuje, více využívá zastíněné nebo ochlazované prostory.
V Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova klimatizace podle ředitelky domova Evy Machové zatím chybí, současná vedra však zvládají. Zařízení spoléhá na pravidelné větrání, ventilátory v pokojích a úpravu denního režimu. "S klimatizací mám dobré i špatné zkušenosti, ale v době, kdy jsme to tady rekonstruovali, tak jsme s klimatizací nepočítali. Takže máme větráky a ty nám zatím stačí," řekla ČTK Machová. Podle vedení domova se aktivity i tempo dne přizpůsobují během veder potřebám seniorů. "Když je teplo, většina z nich zůstane v posteli, prostě odpočívají," dodala.
Význam klimatizace v pobytových zařízeních potvrzuje také město Přerov. V tamním domově pro seniory začali odborníci instalovat klimatizaci v těchto dnech, systém vyjde na téměř 5,8 milionu korun. Klimatizace bude rozdělena do 11 samostatných zařízení podle jednotlivých částí budovy - od pokojů klientů přes chodby až po provozní a zdravotnické zázemí.