Na místo v domově čeká řada seniorů roky marně. Bude hůř, kapacity rostou pomalu

„Jako všude jinde, i u nás zájem převyšuje nabídku. Čeká se různě dlouho podle toho, jak se uvolňují místa. Máme evidenci žadatelů, rozhoduje nepříznivá sociální situace, každého jednotlivě hodnotíme. Kdo je na tom nejhůř, toho vybereme,“ přiblížila situaci například ředitelka Domu seniorů František Náměšť na Hané Renata Vidrasová.

Tam mají tam 53 lůžek, pod příspěvkovou organizaci spadá i chráněné bydlení v Lošticích se 45 uživateli.

Stejně tak nelze čekací dobu určit ani odhadnout v Domově seniorů Pohoda Chválkovice na předměstí Olomouce. Datum podání žádosti nehraje roli, podstatné jsou sociální a zdravotní důvody.

„Situaci komplikuje skutečnost, že počet přijatých žádostí stále výrazně převyšuje kapacitu uvolňovaných lůžek. V praxi to znamená, že tři čtvrtiny žadatelů nikdy do našeho zařízení nebudou moci být přijaty,“ vysvětluje vedení domova na webu s odkazem na své dlouhodobé statistiky.

V posledních deseti letech sice zařízení přidalo nová lůžka až na současných 350, poptávka je ale stále vysoká. Ročně se uvolní průměrně zhruba sto míst, přičemž žádostí bývá asi čtyřnásobek.

V kraji budou potřeba stovky nových míst

Podle dat za rok 2023 byl v regionu počet neuspokojených žádostí do domova pro seniory a se zvláštním režimem 7 808. Čísla však nepředstavovala počet fyzických osob, jelikož předloni ještě nebyl k dispozici registr, který by vyloučil žádosti podané jedním člověkem do více zařízení sociálních služeb.

„Nyní víme, že počet se pohybuje kolem pěti tisíc žadatelů o pobytovou sociální službu. Přestože se tak počet žadatelů snížil, jedná se stále o velmi vysoké číslo, které bude s ohledem na demografický vývoj ještě narůstat,“ shrnul náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů Martin Škurek (ANO).

„Analýza Asociace poskytovatelů sociálních služeb uvádí, že do roku 2050 bude potřeba dobudovat přibližně 27 tisíc míst v těchto sociálních službách. Je tak zřejmé, že i v Olomouckém kraji budou potřeba stovky nových míst,“ dodal.

Hejtmanství pokračuje v přípravě výstavby pěti nových domovů pro seniory v Jesenci, Libině, Kobylé nad Vidnávkou, Července a Jedlí. Nejdále je stavba v Července, kde má být hotovo ještě letos. Projekt v Kobylé nad Vidnávkou má stavební povolení a chystá se veřejná zakázka na dodavatele prací za 444 milionů korun.

Zbylé tři stavby mají studie a pokračuje projektování. Investice částečně nahradí zastaralé nevyhovující budovy, zároveň mají ovšem vzniknout desítky nových míst.

„Náraz do zdi“ může přijít už za tři až čtyři roky

Minulé vedení kraje změnilo pravidla pro poskytovatele sociálních služeb, protože jejich práce může snížit tlak na domovy seniorů. Například tam, kde existují komerční alternativy, už nemají zajišťovat hotelové služby jako rozvoz nákupů či dovážku obědů.

Pokud budou mít totiž pracovníci v terénu víc prostoru pomoci seniorům se sebeobsluhou, hygienou nebo stravováním u nich doma, nemuseli by si senioři podávat žádost o lůžka v zařízeních.

„Od ledna 2026 musí pečovatelská služba sloužit sedm dní v týdnu a vybrat si období 12 hodin někde v rozmezí od 6 do 22 hodin,“ nastínil ředitel Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřice Ivo Slavotínek (člen KDU-ČSL, v zastupitelstvu za Spojenci24 s vámi), který měl předchozí čtyři roky na starosti krajskou sociální politiku.

„Co se týče zvýšeného zájmu seniorů o místa, ‚náraz do zdi‘ přijde podle aktualizovaných prognóz Ústavu zdravotnických informací a statistiky pravděpodobně mnohem dřív, než byly původní prognózy, a to za tři až čtyři roky,“ dodal.

Další pomoc podle něj může přinést zapojení samospráv, které je teď jen minimální.

„V kraji jsou čtyři stovky obcí, ale pouze dvanáct z nich zřizuje pobytovou službu, zpravidla jsou to ty menší jako Velká Bystřice nebo Zlaté Hory. Z bývalých okresních měst pak Přerov a Jeseník. Dvě největší Olomouc a Prostějov ani jedno. Aktivita municipalit musí být daleko větší,“ vyzval Slavotínek.

O soukromé domovy je kvůli cenám malý zájem

Zmínil rovněž, že kraj se už před volbami zkoušel dohodnout s Olomoucí na změně. Mělo jít o převzetí krajské příspěvkové organizace Sociální služby pro seniory Olomouc v Zikově ulici městem, které by také přispívalo na provoz krajského Domova seniorů Pohoda Chválkovice.

Výměnou za to měl kraj vstoupit do financování olomoucké kultury, konkrétně se mluvilo o Moravském divadle a Moravské filharmonii. Výsledek ale dosud nepřišel.

O soukromá zařízení není mezi nesoběstačnými seniory podle průzkumu České asociace pojišťoven takový zájem jako o veřejné sociální služby zřizované státem, krajem, obcí nebo městem, kde jsou nižší ceny limitované vyhláškou.

Škurek upozorňuje, že nepříznivý demografický vývoj s sebou přinese i snižování počtu lidí na trhu práce a bude tedy problém s dostatkem pečovatelů.

„Je tak nezbytné se připravovat i tím, že budou více využívány dostupnější technologie, které umožní některé prvky zajistit distančně. Otevřeně se v odborné veřejnosti již také hovoří o možnosti využití zahraničních pracovníků v oblasti sociálních služeb,“ řekl.