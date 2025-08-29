Dopravní peklo v Olomouci. Uzavřou dvě ulice najednou, řidiče čekají komplikace

Autor: hvl
  15:32aktualizováno  15:32
Začátek školního roku zkomplikuje řidičům v Olomouci uzavírka frekventované Erenburgovy ulice, která spojuje čtvrt Hejčín – včetně hejčínské gymnázia – s olomouckým průtahem a dálnicí na Prahu. Komplikací je i uzavření blízké ulice Litovelská, která se měla v září otevřít, jenže opravy nabraly zpoždění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Se složitou dopravní situací se budou muset Olomoučané vypořádat od úterý 2. září. Se začátkem školního roku se sice otevře třída Kosmonautů, která procházela během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Ve stejnou chvíli se ale město pustí do oprav Erenburgovy ulice.

„Tato stavba a s ní související uzavírky se bohužel po dobu dvou týdnů překryjí s rekonstrukcí přejezdu v Litovelské ulici, protože Správa železnic nestihne stavbu dokončit v plánovaném termínu. Radnice proto žádá řidiče o trpělivost a shovívavost,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Lenka Jedličková.

Neprojede ani městská hromadná doprava

Stavební práce v Erenburgově potrvají devět týdnů. Hotovo by mělo být začátkem listopadu. „Předmětem projektu je oprava komunikace v části Erenburgovy ulice, a to od přechodu pro chodce u autobusových zastávek Erenburgova až po ulici Vitáskovou bez křižovatky,“ přiblížila vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.

Opravy vyjdou na 8,5 milionu korun a budou probíhat za úplné uzavírky. Neprojede tedy ani městská hromadná doprava. To může způsobit dopravní komplikace především z toho důvodu, že se původně plánované otevření železničního přejezdu v Litovelské ulici posune ze začátku září až na jeho polovinu.

V Olomouci vylepšují křižovatky, motoristy čekají omezení a objížďky

„Správa železnic požádala o prodloužení uzavírky z důvodu komplikací během stavby. Nezbylo nám, než jim vyhovět, zároveň nemůžeme posunout začátek stavby v Erenburgově ulici, protože by se práce kvůli navrženým technologiím a s ohledem na klimatické podmínky nestihly v nasmlouvaném termínu,“ vysvětlila Gajdošová.

Olomoucký magistrát pro zajištění plynulejšího provozu nechal odbor dopravy upravit signální plány na světelné křižovatce třída Míru – Pražská, která bude v těchto dnech mimořádně dopravně zatížena. Tramvajové zastávky v uzavřené oblasti budou s výjimkou Nádraží město do poloviny září obsluhovat náhradní autobusy.

Třída Kosmonautů je hotová

Řidičům se naopak uleví při průjezdu třídou Kosmonautů, která procházela rekonstrukcí od poloviny července. Zásah do přibližně 400 metrů dlouhého úseku od mostu přes řeku Moravu směrem k hlavnímu nádraží až po křižovatku s ulicí Vejdovského si vyžádal stav vozovky.

Konec kolon u Olomouce. Po 18 letech začne sloužit celý západní obchvat

„Jednalo se zejména o opravu narušeného krytu vozovky a dále řešení lokálních problémových míst, konkrétně úseky komunikace s nefunkčním odvodněním a zrušení sjezdu na parkoviště. Včasným zásahem jsme se snažili předejít dalšímu poškození vozovky a tím i nákladnější a dlouhodobější rekonstrukci v budoucnu,“ vysvětlila Gajdošová.

Součástí projektu bylo rovněž zajištění dopravního napojení nové pobočky úřadu práce, oprava veřejného osvětlení, semaforů a chodníků. Celkové náklady na opravu činily 13,6 milionu korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

Dalších 17 lidí muselo dnes v poledne opustit panelový dům s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Tentokrát šlo o obyvatele vedlejšího vchodu. Informoval o tom náměstek primátora...

29. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  15:29

Družstvo se znovu obrátilo na Ústavní soud ve sporu se správcem H-Systemu

Stavební bytové družstvo Svatopluk se znovu obrátilo na Ústavní soud. Stížnost směřuje proti květnovému rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který odmítl dovolání...

29. srpna 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Ve Dnech evropského dědictví bude v Pardubickém kraji přístupných 45 památek

Ve Dnech evropského dědictví bude v září v Pardubickém kraji přístupných 45 památek. Některé jsou k vidění jen výjimečně, vstupné se v nich většinou neplatí....

29. srpna 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

iHerb slaví 29 let celosvětovou výroční slevovou akcí

29. srpna 2025  14:56

Žirovnice přes prázdniny opravila školní kuchyni a jídelnu za 20 mil. Kč

Základní a mateřská škola v Žirovnici na Pelhřimovsku začne nový školní rok se zrekonstruovanou kuchyní a jídelnou. Práce přibližně za 20 milionů korun zvládli...

29. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  13:10

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu 150.000 korun, kterou v roce 2021 vyměřil Praze 1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS ji městské části...

29. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...

29. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

V Holešovicích vytáhli z Vltavy mrtvého muže, policie zjišťuje jeho totožnost

V pražských Holešovicích byl v pátek nalezen mrtvý muž, který pravděpodobně utonul ve Vltavě. Jeho totožnost zatím policisté neznají. Kromě ní také zjišťují, jak přesně se muž dostal do vody.

29. srpna 2025  14:42

Zase zpátky do lavic. Strážníci pomohu v pondělí školákům na řadě přechodů

Českobudějovická městská policie opět dohlédne na bezpečnost školáků při návratu do školních lavic. V pondělí 1. září tak bude hlídkovat u vybraných přechodů pro chodce několik desítek strážníků, 10...

29. srpna 2025  14:33

Řidič usnul a narazil do dodávky, utržené kolo pak poškodilo další auto

Za čtvrteční nehodu tří aut na Prostějovsku mohl mikrospánek mladého řidiče jedoucího směrem ze Stínavy. Po střetu s dodávkou se jeho autu utrhlo kolo a narazilo do dalšího vozu. Žádný z řidičů nebyl...

29. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.