Lidé v okolí D35 na Olomoucku usilují alespoň o přechod nebo snížení rychlosti u výjezdu z vedlejší silnice.
Západní obchvat Olomouce byl dostavěn už v roce 2007, pomáhal ale jen částečně, protože končil kruhovým objezdem na kraji města u obchodního centra s hypermarketem Globus. Vznikal tam špunt, doprava tam pravidelně vázla. A to až do konce letošního července, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) alespoň provizorně v režimu jednoho pruhu v každém směru otevřelo prodloužení obchvatu.
Kolony zmizí ze západního okraje Olomouce za dva roky, začala dostavba obchvatu
Oficiálně se stavba jmenuje Křelov – Slavonín 2. etapa a právě na tento tříkilometrový úsek se roky čekalo.
Kolony kamionů hned zmizely
Efekt byl okamžitý, kolony kamionů ve směru od Ostravy zmizely a tím se uvolnily i další směry.
„Vítáme úlevu pro dálniční dopravu, myšleno od dálnice D35 z Ostravy u okružní křižovatky, kde se před částečným zprovozněním D35 tvořily kolony a výjimkou nebyly ani nepříjemné nehody. Nebezpečný úsek byl odstraněn,“ shrnul mluvčí krajské správy státních silničářů Miroslav Mazal.
Jenže na obchvat nyní mají řidiči jezdit z centra Olomouce Brněnskou ulicí. Jeho napojení na kruhový objezd u Globusu čeká, než dělníci dokončí mimoúrovňové křížení vzdálené od něj asi 600 metrů. To se má stát 20. listopadu, jak nyní potvrdilo ŘSD.
Mezitím tisíce aut ve směru z krajského města denně sjíždějí z okružní křižovatky prvním výjezdem, a buď jedou po krátkém úseku dosavadní dálnice, který už je od D35 odpojený, a na „starou cestu“ se napojují za Křelovem, nebo využijí odbočku hned za Olomoucí u restaurace Prachárna, najedou na silnici druhé třídy a obcí projedou. Na dálnici se vrátí buď u benzinky v místě zvaném Křepelka, nebo dál v litovelské části Unčovice.
Podle ŘSD se brzy situace změní. „Vnímáme zvýšené intenzity vozidel na silnicích nižších tříd v oblasti. Prosíme řidiče o dodržování pravidel silničního provozu a místním občanům děkujeme za trpělivost, situace se zklidní právě bezprostředně po kompletním zprovoznění novostavby dálnice D35 Křelov–Slavonín,“ přislíbil Mazal.
Falešného policistu ukradli
Ve špičkách se silnice paralelní s dálnicí mění v nekončící kolony aut. „Je to pro nás teď nesmírná zátěž, protože mezi třetí a čtvrtou hodinou tu skoro nepřejdete, pohyb přes silnici je vysoce nebezpečný. Zvažovali jsme i změnu přednosti v jízdě u sjezdu z bývalé dálnice, ale dospěli jsme k tomu, že by to pro nás bylo ještě horší, jelikož kolony by se tvořily směrem do obce,“ řekl starosta Křelova-Břuchotína David Šafář (STAN).
„Názor ŘSD nesdílím, myslím, že pro naši obec to bude zátěž i nadále, ale oni mají svoje stanovisko. Navíc napojení bývalé dálnice na starou silnici na Litovel, které se nyní staví, má být až někdy v květnu. Snažili jsme se pomoct i v Břuchotíně, kolem nějž se projíždí sedmdesátkou. Dali jsme tam maketu policisty i orientační měřič rychlosti. Vznikla také občanská petice. Lidé si stěžují, že není možný výjezd z Břuchotína. Situace je pro nás momentálně velice nepříznivá, ale nevzdáváme se,“ dodal Šafář s tím, že falešného policistu někdo po týdnu ukradl a sloupek s měřičem naboural v půlce října náklaďák.
Signatáři petice chtěli v Břuchotíně snížení rychlosti na 50 kilometrů v hodině a umístění značek začátek a konec obce.
„V katastrálním území prochází silnice druhé třídy mezi obytnými domy a křižuje ulici Marty Rožánkové. V blízkosti křižovatky jsou taktéž dvě autobusové zastávky, jež často využívají senioři a děti, kteří patří v silničním provozu k nejohroženějším. Křižovatce z obou stran předchází táhlé pravotočivé zatáčky. Přestože nejsou na první pohled nebezpečné, jsou velmi zrádné,“ argumentovala petice. Úspěch ale zatím neměla.
Přejít silnici? Ve špičce nemožné, říká starosta
Podobné je to i v Příkazech. „Ve špičkách silnici skoro nepřejdete, přitom tu chodí lidé na vlak, na autobus. V minulosti jsme při stavbě nového chodníku podél silnice žádali o možnost zřídit přechod pro chodce. Tenkrát ještě ani nebyla doprava tak hustá jako dnes a nebylo nám to dovoleno. Budeme se snažit projekt oživit, protože se obávám, že ani s novou mimoúrovňovou křižovatkou se lidem nebude chtít zajíždět si od Olomouce na dálnici,“ předpovídá starosta Příkaz Josef Škrabal (nez.).
Problémy kvůli západnímu obchvatu Olomouce na D35 se týkají obcí od Křelova po Příkazy.
Obec také chce, aby ŘSD postavilo protihlukové stěny, protože dálnice prochází kolem vesnice na náspu a hluk se šíří do zástavby.
„Protihlukové stěny by se měly budovat podél celé trasy původní dálnice D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí, je to připraveno, ale zatím daleko. Součástí rekonstrukce je také nové oplocení, nouzové zálivy a ekodukt na úrovni Litovelského Pomoraví u Mladče. Kompletní dokončení stěn a zálivů vidím v horizontu tří až pěti let,“ odhadl v létě ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.
25. července 2025