Stavba obchvatu Uničova začne letos. U Šumperka prověřuje ŘSD varianty trasy

Ondřej Zuntych, ČTK
  12:42aktualizováno  12:42
Roky vyhlížený obchvat Uničova na Olomoucku začne vznikat na konci roku. Odvede kamionovou dopravu z centra a městu uleví také od osobních aut mířících do průmyslové zóny. Potvrzením investice je důležitá dotace, kterou teď na stavbu za skoro půl miliardy korun získalo hejtmanství. Významně pokročila také příprava obchvatu Šumperka, kde Ředitelství silnic a dálnic posuzuje dvě varianty trasy.
foto: ŘSD

Stavba první části silničního obchvatu Uničova odstartuje ještě letos. Dlouhodobě připravovaný dopravní projekt zásadně posunuly vpřed peníze, které na stavbu získal Olomoucký kraj. Právě hejtmanství bude investorem chystané první etapy.

„Celkové náklady první etapy přesáhnou 480 milionů korun, přičemž 240 milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zahájení stavebních prací předpokládáme do konce letošního roku, dokončení pak v prosinci 2029,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Bohuslav Hudec (ANO).

První etapa obchvatu bude dlouhá přibližně 1,5 kilometru. Začne nově vybudovanou okružní křižovatkou na silnici mezi Uničovem a Medlovem a povede k další kruhové křižovatce na severozápadním okraji průmyslové zóny. Součástí stavby bude také přemostění železniční trati. Právě most představuje technicky i finančně nejnáročnější část celé investice.

Uničov se na přípravě podílel zajištěním projektové dokumentace, výkupem a směnou potřebných pozemků. Dohromady ho to za poslední roky stálo 15 milionů korun.

Starosta: Mnozí už nevěřili, že obchvat bude

Město už také začalo pracovat na stavbě silnice spojující budoucí obchvat s průmyslovou zónou. Spojka za 23 milionů korun bude hotová do konce letošního srpna.

„Pro Uničov to bude obrovský přínos. Obchvat patřil řadu let k projektům, kterým už mnozí nevěřili. O to větší význam má skutečnost, že se nyní podařilo získat dotaci a posunout jeho realizaci do konkrétní roviny,“ řekl starosta Uničova Radek Vincour (ODS).

Stavba první etapy obchvatu Uničova má začít do konce roku 2026. (31. března 2026)

„Obchvat umožní odklonit kamionovou dopravu z centra Uničova. Výrazně by měl odlehčit také Šumperské ulici, a to především v době příjezdů a odjezdů zaměstnanců ze směn podniků v průmyslové zóně,“ doplnil starosta.

Myšlenku obchvatu původně komplikovalo překonání železnice, nakonec ale pomohla její elektrizace. „V souvislosti s modernizací trati se podařilo vytvořit podmínky, které umožnily návrat projektu do reálné podoby. Správa železnic zároveň povolí výstavbu křížení i za provozu, pouze s dílčími výlukami,“ uvedl mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Na první etapu má v budoucnu navázat druhý úsek obchvatu, na tom už pracují projektanti. Napojit se má přemostěním přes silnici na Lazce. V Šumperské ulici vznikne kruhová křižovatka, dále povede mezi koupalištěm a Dolní Sukolomí a propojí se do Brníčka.

„I s budováním této části obchvatu se počítalo při nedávné elektrizaci železniční trati. Proto byl podjezd pod tratí v Brníčku postaven tak, že jej bude možné prohloubit. Dokončení další části je důležité pro to, aby obchvat v budoucnu řešil dopravu v Uničově komplexně,“ doplnil Juráň.

Silničáři nechají posoudit trasy kolem Šumperka

Obrysy získávají také plány obchvatu Šumperka. „Příprava obchvatu Šumperka významně pokročila. Zahájili jsme klíčový proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. V rámci mimořádně důležitého řízení budou nezávisle posouzeny dvě potenciální varianty trasování nové silnice, která v budoucnu uleví okresnímu městu,“ uvedl minulý týden mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

Obchvat by měl vyvést tranzitní dopravu z ulic Šumperka, kterým denně projíždí desítky tisíc aut, a pomůže i turistům mířícím do Jeseníků. Řidiči díky němu nebudou muset zdlouhavě popojíždět mezi světelnými křižovatkami. Pro radnici jde proto o jednu z priorit.

Dlouho se ale nedařilo najít dohodu se sousedními Dolními Studénkami kvůli vedení trasy. Až minulý rok Šumperk a obec uzavřely memorandum.

„Ač se nám to nelíbilo, trasa byla zanesena do územních plánů. Obec s tím ale nemohla souhlasit, protože se přiblížila zástavbě v některých místech i na sto metrů, což bylo pro nás nepřekročitelné,“ vysvětloval tehdy starosta Dolních Studének Radim Sršeň (STAN).

„Nové řešení trasy obchvatu podstatně méně zatíží obyvatele Dolních Studének, prakticky velmi minimálně navíc zatíží občany Šumperka a pravděpodobně umožní i vytvoření nového sjezdu, který budou moci využívat občané Studének i nová průmyslová zóna, která v Šumperku vzniká,“ dodal nyní Sršeň.

Silnice I/44 je důležitou spojnicí jihu a severu Olomouckého kraje, ŘSD ji proto postupně modernizuje. V roce 2023 byl zprovozněn obchvat Bludova nedaleko Šumperka, jehož stavba stála 2,323 miliardy korun. ŘSD nyní připravuje kromě navazujícího obchvatu Šumperka i přeložku hlavního tahu u nedalekého Zábřeha.

Ukrajinci v Česku slaví Velikonoce s rodinou a připravují tradiční pokrmy

Ukrajinci v Česku slaví Velikonoce s rodinou a připravují tradiční pokrmy

