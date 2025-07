Od pondělí 14. července neprojedou auta až do podzimu částí Rooseveltovy ulice od železničního přejezdu po křižovatku s Polskou. Křižovatka dostane nový tvar i povrch, město opraví chodníky, zastávky i osvětlení a součástí stavby bude i přeložka vodovodu.

„Oprava další části Rooseveltovy ulice včetně křižovatky s Polskou naváže na již dokončenou část, která končila u železničního přejezdu. Obnovíme také povrch v Polské ulici od železničního přejezdu po přechod k obchodnímu centru Šantovka,“ uvedl investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO). Práce potrvají 100 dní, tedy do října.

Rooseveltovou ulicí neprojedou auta ani autobusy. Naopak v Polské ulici zůstane veřejná doprava zachována po celou dobu, pro osobní vozy zavře na 30 dní. Úplná uzavírka potrvá jen několik dní kvůli frézování a pokládce nového asfaltu.

„Hlavní výzvu při plánování představovalo zachování autobusové obslužnosti v oblasti tržnice, kde denně projede okolo 300 autobusů. Bylo proto nutné informovat jednotlivé dopravce, aby mohli upravit svoje jízdní řády a omezení se co nejméně dotklo cestujících a návštěvníků města,“ sdělila mluvčí radnice Lenka Jedličková.

Dodala, že úředníci museli zohlednit i další plánované stavby a události ve městě, jako jsou zásahy na Švýcarském nábřeží, výměna mostních závěrů u Baumaxu, úpravy na třídě Kosmonautů nebo říjnová etapa podzimní výstavy Flora.

Napojí nový úřad práce

Právě jízda autem po třídě Kosmonautů bude od pondělí 14. července do konce srpna také s omezením, úplná uzavírka ale přijde jen dvakrát v srpnu, a to vždy zhruba na týden. Tehdy vyjedou na náhradní trasy i autobusy.

Oprava se bude týkat úseku, který zahrne most přes řeku Moravu a směr k hlavnímu nádraží až po křižovatku s ulicí Vejdovského. Té se ale práce nedotknou. Dělníci opraví narušený povrch cesty a například také odstraní nevyužívaný sjezd na parkoviště.

Podstatnou součástí projektu je napojení nové pobočky Úřadu práce, která má otevřít v prvním čtvrtletí příštího roku. „Dojde k novému napojení úřadu práce a vzniku nového čtvrtého ramene stykové křižovatky účelové komunikace a parkoviště BEA na třídě Kosmonautů,“ popsala vedoucí odboru dopravy olomouckého magistrátu Zdeňka Gajdošová.

Při měsíc a půl dlouhé rekonstrukci město upraví i veřejné osvětlení, semafory a chodníky. Jízdním řádům tramvají se komplikace vyhnou.

Omezení a uzavírky se tak přidávají k už neprůjezdné Schweitzerově za konečnou tramvaje na Nových Sadech či zavřenému křížení ulic Litovelská, Palackého, Krapkova a třída Svornosti, kterou vyřadila z provozu rekonstrukce železničního přejezdu a další práce při výluce na regionální trati Olomouc – Drahanovice. Obě místa jsou mimo provoz do posledních srpnových dní.

Zavřený bude od 15. července do 9. srpna také železniční přejezd na trati z Olomouce do Blatce v Holické ulici.

Je toho moc, stěžují si lidé

Obyvatelé města souhlasí, že děravé ulice je potřeba spravit, část jich ale kritizuje souběh omezení v dopravě. „Nepamatuji, že by Olomouc byla v jednu chvíli tak neskutečně pouzavíraná jako teď. Katastrofa, pokud člověk potřebuje projet městem. Nejde to dělat postupně? “ komentují lidé informace zveřejněné na oficiálních účtech města.

„Je potřeba to udělat. Ale jako zavřít do toho i Kosmonautů a ještě Litovelskou? To je už jako trochu moc na malém prostoru,“ pozastavil se další přispěvatel.

Olomouc vysvětluje, že akce plánuje, a i když zasáhnou lidem do života, snaží se dopady mírnit.

„Rooseveltova a Polská je investice koordinovaná s odborem dopravy, etapy na sebe přesně navazují, aby se nestalo, že bude Rooseveltova zavřená z obou stran. Část od přejezdu k Velkomoravské je hotová a otevřená a pokračujeme za přejezdem, takže oblast zůstává vždy z jednoho směru dostupná,“ uvedl Tichý.

Stejně tak například dopravní podnik naplánoval opravu poškozených kolejí za Šantovkou, kde v dubnu vykolejil vlak, až na léto, kdy Správa železnic spustila zmíněnou výluku.

„V průběhu výluky vyměníme kolejové křížení v ulici Švýcarské nábřeží. Výluku v úseku Šantovka – U Kapličky předpokládáme v srpnu v délce tří až čtyř týdnů,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

Omezení i na dálnicích

Na dálnicích na Hané se tento týden k jízdě v jednom pruhu na D35 mezi Křelovem a Litovlí, která potrvá do závěru prázdnin, přidaly velkoplošné opravy výtluků na D46.

Během krátkodobých prací řidiči projedou sníženou rychlostí vždy zúžením vozovky do jednoho jízdního pruhu. „Vzhledem k hustotě provozu na dálnici D46 mohou vznikat kolony, za které se omlouváme. Vstříc plynulosti dopravy doporučujeme dodržovat pravidlo zipu,“ řekl mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.