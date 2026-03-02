K incidentu došlo v obci Bílá Lhota – Řimice krátce před 14. hodinou. „Řidič vozidla značky Iveco neodhadl boční odstup od odstaveného dětského jízdního kola, které přejel,“ informovala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Čtyřiačtyřicetiletému šoférovi při první dechové zkoušce zjistili 4,95 promile alkoholu, následně nadýchal 3,43 a 3,51 promile. Policistům podle Skoupilové nejprve tvrdil, že se napil z láhve slivovice v čase po nehodě, než k němu dorazili policisté.
„Ke zjištění, zda řidič byl ovlivněn alkoholem i před nehodou, byl vyzván k odběru krve, se kterým souhlasil. Policistům se následně přiznal, že alkohol požil i před jízdou,“ uvedla Skoupilová.
„Vzhledem ke své velké podnapilosti skončil řidič na protialkoholní záchytné stanici,“ doplnila policejní mluvčí. Nehoda se obešla bez zranění. Policisté vyčíslili hmotnou škodu předběžně na pět tisíc korun.