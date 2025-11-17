Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikuje provoz

Nehoda se stala u Domašova, což je místní část Bělé pod Pradědem. „Došlo tam ke kolizi nákladního a osobního automobilu,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Hasiči zlikvidovali uniklé provozní kapaliny a přivezli automobilový jeřáb, jímž odsunuli kamion na krajnici. Poté mohli silnici částečně otevřít. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle Ředitelství silnic a dálnic má být provoz omezený do 15:30.
Silnice přes Červenohorské sedlo spojuje horské okresy Jeseník a Šumperk. V Olomouckém kraji od rána prší, v nejvyšších polohách Jeseníků sněží. Slabá vrstva sněhu leží i na Červenohorském sedle, přes které silnice I/44 vede. Řidiči by tam měli jezdit opatrně.
