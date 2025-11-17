Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikuje provoz

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:12aktualizováno  15:12
Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil. Frekventovaná silnice byla po nehodě dočasně uzavřená, nyní je provoz kyvadlový.
Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. (17. listopadu 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Nehoda se stala u Domašova, což je místní část Bělé pod Pradědem. „Došlo tam ke kolizi nákladního a osobního automobilu,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. (17. listopadu 2025)

Hasiči zlikvidovali uniklé provozní kapaliny a přivezli automobilový jeřáb, jímž odsunuli kamion na krajnici. Poté mohli silnici částečně otevřít. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle Ředitelství silnic a dálnic má být provoz omezený do 15:30.

Silnice přes Červenohorské sedlo spojuje horské okresy Jeseník a Šumperk. V Olomouckém kraji od rána prší, v nejvyšších polohách Jeseníků sněží. Slabá vrstva sněhu leží i na Červenohorském sedle, přes které silnice I/44 vede. Řidiči by tam měli jezdit opatrně.

