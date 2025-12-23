Nehoda se stala na silnici III/44412. „Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy především svým schopnostem. V levotočivé zatáčce vyjel s vozidlem vpravo, kde narazil do betonového mostku,“ upřesnila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Šofér po nehodě nadýchal dvě promile a se zraněním byl převezen do nemocnice. „Jeho lustrací navíc policisté zjistili, že má platnou blokaci řidičského oprávnění,“ dodala Skoupilová.
Způsobenou škodu vyčíslili policisté předběžně na 55 tisíc korun.
„Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který dle trestního zákoníku hrozí až tři roky za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ uzavřela policejní mluvčí.