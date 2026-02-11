Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu

Ondřej Zuntych
  16:22
Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil podnikatel Petr Látal. Krajský soud ho předloni poslal na pět a půl roku do vězení za podvody s evropskými dotacemi při opravách dvou zámků na Šumpersku. Muž prvoinstanční rozsudek označil za justiční omyl.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Látal se pustil se svými dvěma společnostmi Kolštejn a Georgius Denator do opravy zchátralých zámků v Branné a v Loučné nad Desnou už před lety. V roce 2017 ale přišlo obvinění, že zneužíval přidělené peníze, za což mu v roce 2024 krajský soud kromě vězení uložil i milionový peněžní trest. Stejně jako jeho firmy navíc dostal též zákaz činnosti.

Společnost Kolštejn měla zaplatit milion korun, Georgius Donator 200 tisíc. Druhá firma má trest nižší, protože celou škodu přes deset milionů korun uhradila. Látal a společnost Kolštejn jsou navíc zavázáni pokrýt škodu ve výši 22,15 milionu.

„V letech 2011 až 2015 byli příjemci dotací. Tehdy ještě za fungování Regionálního operačního programu Střední Morava. Nesplnili podmínky čerpání, ale vědomě uplatňovali faktury, které neměly podklad v realitě,“ shrnul při zahájení odvolacího jednání soudce.

Za zneužití dotací při přeměně zámků na hotely dostal podnikatel 5,5 roku

Připomenul, že podle krajského soudu Látal věděl, že v žádostech o dotaci jsou uváděny položky, na které neměly firmy nárok. Soud prvního stupně se opíral především o výslechy svědků.

Jeden z nich například uvedl, že před kontrolami naváželi na staveniště Kolštejn zainteresovaní lidé různou techniku jako zapůjčené elektrozařízení, které naoko zapojili, případně dělníci imitovali nasazení umyvadel, van či dveří, aby následně vše uklidili do skladu. Cílem mělo být vzbudit iluzi hotových prací.

Žalobce vidí řadu přitěžujících okolností

Proti rozsudku krajského soudu se odvolaly obě strany. Obžaloba požaduje přísnější trest.

„Škoda je velkého rozsahu a jednalo se o promyšlené jednání se snahou zastřít porušení dotačních pravidel. Postih je navíc sledován i v rámci hodnocení států EU a má mezinárodní dosah. Je tedy na místě uplatnit trestní odpovědnost a důsledky,“ řekl státní zástupce.

Podle něj pro obžalovaného nemluví žádné polehčující okolnosti, naopak vidí řadu přitěžujících.

Místo hotelu apartmány. Zámek chce odsouzený majitel rozprodat, obec je proti

Jeden z několika Látalových obhájců Jaroslav Lux naopak vyvracel, že by na stavbách někdo s něčím záměrně manipuloval kvůli vytvoření falešného dojmu.

„Rozsudek je založen hlavně na listinných důkazech, ale u takových důkazů nelze udělat závěr o vině. Navíc se v monitorovacích zprávách píše, že nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti,“ řekl Lux.

Připomenul případy, kdy kontrolor podle svědků ověřoval, zda je na stropě skutečně použito 850 latí nebo lezl na střechu, aby prověřil umístění komínu. Podle usnesení vlády z roku 2015 navíc mohl dotační orgán posunout žadatelům termín dokončení, na to ale podle obhájce úřad Látala neupozornil.

Látal podal trestní oznámení na úředníky

Společnost Kolštejn loni v létě vydala tiskovou zprávu, v níž informovala, že podnikatel minulý rok v lednu podal trestní oznámení na konkrétní pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

„Podle něj manipulovali s průběžnou dokumentací projektů a mohli tímto svým postupem účelově vytvořit falešný základ pro následnou obžalobu,“ uvedla společnost, v níž je Petr Látal jediným členem představenstva. Cílem již zrušeného dotačního úřadu mělo být údajně odnětí dotace a její použití na jiné projekty.

„Pokud staví soukromá firma, je to vždy hodnoceno jako maximální riziko a probíhají nejpřísnější kontroly,“ hájil se Látal u vrchního soudu s tím, že cokoli falšovat bylo nemyslitelné.

„Žádné peníze se neztratily. Dodnes nerozumím tomu, co se děje. Vše řídil Regionální operační program, na základě kontrol jsme dostávali odpovědi, že všechno je v pořádku, kvalita a kvantita odpovídá. Pokud byla EU okradena, tak já úplně stejně. Měl jsem v tom polovinu svých peněz,“ uvedl Látal před soudem.

Jednání bude pokračovat ve čtvrtek, kdy může padnout i rozsudek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Začala rekonstrukce kláštera voršilek v centru Brna, potrvá nejméně tři roky

ilustrační snímek

Společnost Urbanon, která se stará o investice brněnského biskupství, dnes zahájila rekonstrukci bývalého kláštera voršilek v centru Brna v ulicích Josefská a...

11. února 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Nemocnice holdingu zkracují lhůty na plánované operace zveřejňováním čekací doby

ilustrační snímek

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZH KHK) se snaží zkrátit čekací doby na plánované operace zveřejňováním termínů v jednotlivých svých nemocnicích....

11. února 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Muzeum Karlovy Vary rozpohybovalo pomocí umělé inteligence své exponáty

ilustrační snímek

Muzeum Karlovy Vary vytvořilo krátký film, v němž ožívají některé exponáty muzejní expozice. Využilo přitom umělou inteligenci (AI), která v současné době už...

11. února 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Při nehodě tří osobních aut na obchvatu Plzně se zranili tři lidé

ilustrační snímek

Tři lidé utrpěli dnes středně těžká a těžká zranění při nehodě tří osobních aut v Regensburské ulici na západním obchvatu Plzně. Jedno auto skončilo po nehodě...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lidé ve Frýdlantu poprvé rozhodli o části rozpočtu, k dispozici měli půl mil.Kč

ilustrační snímek

Úprava prostoru před šatníkem free-clubu, knihobudka a hřiště na pétanque, jsou tři projekty, které se díky participativnímu rozpočtu "Tvoříme Frýdlant"...

11. února 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Děčínská nemocnice má nový pavilon pro matku a dítě za půl miliardy korun

DÄ›ÄŤĂ­nskĂˇ nemocnice mĂˇ novĂ˝ pavilon pro matku a dĂ­tÄ› za pĹŻl miliardy korun

Děčínská nemocnice otevřela nový pavilon pro matku a dítě s nefrologicko-dialyzačním oddělením. Stavba trvala dva roky. Skončit měla už na konci loňského roku,...

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

V Otrokovicích budou od března k dispozici sdílená kola

ilustrační snímek

V Otrokovicích na Zlínsku budou k dispozici sdílená kola. Pilotní provoz začne v březnu. Prvních 15 minut každé jízdy uhradí město, sdělila dnes ČTK mluvčí...

11. února 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Vlak na Vyškovsku se na přejezdu střetl s vozem, zranila se seniorka

ilustrační snímek

Vlak se dnes na přejezdu v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku srazil s osobním vozem, lehce se zranila seniorka z auta. Provoz na trati byl v...

11. února 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Brno opraví budovu na Zelném trhu, kde sídlí Divadlo Husa na provázku

ilustrační snímek

Areál Centra experimentálního divadla na Zelném trhu v Brně, kde sídlí i Divadlo Husa na provázku, čeká rekonstrukce. Radní města dnes schválili investiční...

11. února 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem je uzavřená, shořel tam kamion

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem hořel kamion. (11. únor 2026)

Na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem ve středu hořel kamion. Oheň už hasiči zlikvidovali, teď odstraňují následky a uvolňují vozovku. Úsek bude pro dopravu uzavřený přibližně do 19 hodin.

11. února 2026  15:52,  aktualizováno  17:13

Před lety ukradli Piláta z pašijové cesty v Římově, teď se socha vrací domů

Od 90. let 20. století se z křížové cesty ztratilo 19 soch, sedm už jich...

Před sedmnácti lety zloději ukradli z pašijové cesty v Římově na Českobudějovicku barokní sochu Piláta Pontského. Policisté ji vypátrali až ve Španělsku. A nyní se vrací zpět. Římovská farnost ji už...

11. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ústavní soud zrušil předběžnou vykonatelnost styku dítěte se sociální matkou

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes zrušil předběžnou vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základě měl čtyřletý chlapec trávit více času s bývalou partnerkou své biologické...

11. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.