Dovoz kratomu do Česka prudce roste, loni obnášel rekordních 490 tun

Do Česka bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun víc. Od roku 2021 import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii vzrostl šestnáctinásobně. Vývoz kratomu z Česka je minimální, loni obnášel čtyři kilogramy a v roce 2024 necelou tunu. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí Celní správy Hana Štaffová. Importovaných 490 tun kratomu odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek. Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých, vyplývá ze Zprávy o nelegálních drogách v ČR.
Kratom a jeho extrakt je v ČR na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, které je možné za přísných podmínek prodávat. Koupit si je mohou jen dospělí ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Policie eviduje za loňský rok v celé České republice 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu.
Zkušenost s kratomem má v Česku podle odborníků několik procent dospělé populace, výrazně vyšší míra jeho užívání je mezi mladými lidmi. Z předloňské studie Centra sociálních služeb Praha vyplynulo, že kratom v posledním roce užilo 13,8 procenta dospívajících, opakovaně šest procent. V letech 2021 až 2024 se podíl studentů, kteří v posledních 12 měsících užili kratom, několikanásobně zvýšil. Více zkušeností s pravidelným užíváním kratomu mají chlapci.
Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. "V nižších dávkách působí kratom stimulačně, proto ho řada sportovců a studentů užívá ve snaze zmírnit únavu, zvýšit vytrvalost, energii, výkon nebo zlepšit pozornost, náladu a koncentraci. Vyšší dávky kratomu naopak působí tlumivě a jeho analgetické účinky jsou blízké opiátům," upozornili autoři studie Užívání kratomu v ČR, kterou publikoval Státní zdravotní ústav.
Hlavním rizikem spojeným s užíváním kratomu je možnost vzniku závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky kratomu patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. "Výskyt případů negativních účinků narůstá, a to už i mezi žáky základních škol," upozornili autoři studie. Zvlášť nebezpečné může být užívání kratomu v kombinaci s dalšími psychoaktivními látkami. "Zejména u mladých lidí je častá kombinace užití kratomu například s marihuanou nebo alkoholem," stojí ve studii.
Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát zmiňoval zákaz prodeje kratomu. Zvažovaný zákaz kratomových rostlin z nařízení o seznamu návykových látek však vláda 16. března po jednání kabinetu vyřadila. Proti zákazu HHC se stavěly vládní odbor protidrogové politiky i Hospodářská komora. Premiér poté uvedl, že vláda před rozhodováním o kratomu nejdřív vyhodnotí výsledky jeho licencovaného prodeje v Česku. Zvážit by mohla také případný návrh národního protidrogového koordinátora Pavla Béma, že by si látku mohli kupovat dospělí až od 21 let, ne od 18 let.
Dovoz kratomu z třetích zemí (mimo EU) do ČR
Rok 2021 2022 2023 2024 2025
Množství v tunách 31,2 66,1 192,4 356 490
Zdroj: Celní správa